Los vecinos de los pisos de protección oficial de Villaviciosa aseguran que viven seis meses al año "entre toallas". En sus viviendas, dicen, "llueve como si no hubiese un mañana". Los problemas estructurales y unas ventanas de madera que cada vez están más podridas provocan infinidad de filtraciones al interior de los inmuebles para desesperación de unos inquilinos que ya no saben a quién acudir en busca de soluciones.

"Llamas a Vipasa (la empresa de viviendas del Principado) y te dicen que tienes que hacerte cargo, pero no es culpa mía que haya humedad en todas las habitaciones o que el agua entre a raudales por las ventanas cada vez que llueve. Tendrá que venir alguien a realizar un estudio", clama Julián Cueli, quien lleva más de veinte años padeciendo esta situación. "No son problemas nuevos, llevan desde que entramos y en todos los bloques pasa lo mismo", denuncia. Solo en la calle Guillermo Simón hay cinco edificios de protección oficial y otro más en la zona de La Barquerina. Todos con los mismos problemas.

"Cansamos de llamar, porque aquí nadie solucionada nada. Ni Vipasa, ni Servicios Sociales ni Ayuntamiento", critica Sonia Herena, quien llegó a escribirle a Adrián Barbón por redes sociales para demandarle una solución. "Me pidieron toda la información, pero seguimos igual", lamenta. La mumer llegó a estar cinco años luchando porque a otra vecina le cambiasen un velux por el que le entraba agua, provocando que la vivienda llegase a estar llena de moho.

Las filtraciones y la humedad van acompañados, a su vez, de otros desperfectos como persianas rotas, goteras que no se arreglan o llaves de plástico que se rompen a la mínima. En algunos pisos el suelo ha comenzado a agrietarse y levantarse, el horno "echa humo" y los inodoros no funcionan. "Vienen a subir la renta, a eso sí, pero a arreglar las cosas no", subraya Yaiza García.

Esta situación se complica, además, en alguno de los bloques, donde los inquilinos tienen que convivir con vecinos conflictivos. "Nos destrozaron el portal y ahora se dedican a entrar y salir de casa por la ventana. Han roto una tubería de gas, con lo peligroso que es. Otra pareja se tiraba las cosas por la ventana…Avisamos y tampoco nos hacen caso. Y eso es problema de Servicios Sociales, no de Vipasa", detalla Herena.

Los inquilinos defienden que "si pudiésemos pagar otro tipo de piso no estaríamos aquí, ya nos habríamos ido. Lo que no puede ser es que nos tengan en esta situación". Con el paso de los años su desesperación es mayor, pero también la gravedad de los problemas. "La fachada está llena de grietas por las filtraciones, cualquier día comenzará a caer", advierten. Por eso, piden a quien corresponda que tome medidas. "No pueden estar destinando dinero a la instalación de un ascensor en uno de los edificios cuando el resto estamos así", indican los inquilinos.