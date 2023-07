Alejandro Rodríguez Simón (Villaviciosa, 1993) ha vivido toda suvida mirando al mar. Es su inspiración, lo que le emociona y el tema sobre el que versa su primera exposición en solitario. «Lo que la marea esconde» es es el salto definitivo del maliayés al mundo del arte. «Quiero ir consolidando mi identidad como pintor», dice. La muestra se inaugura hoy, a las 19.00 horas, en la Fundación Cardín y permanecerá abierta durante todo el verano.

–Primera exposición, y encima individual: ¿nervioso?

–No, en realidad estoy muy ilusionado por la oportunidad que me ha dado la Fundación Cardín y con muchas ganas de que venga mucha gente a verla. Me alegra que sea en casa porque va a estar toda mi gente, la familia, los amigos… Al ser la primera, creo que es lo mejor.

–¿Cuál es el origen de esta colección?

–Los primeros cuatro cuadros los hice para el trabajo fin de grado y cuando me surgió esta oportunidad, decidí continuar con ello y hacer una serie porque era algo que ya tenía en mente. Además, me coincidió con una lesión de rodilla que me permitió dedicarme a ello como si fuera un trabajo. Todos los días dedicaba cuatro o cinco horas. Al final acabé haciendo veinticuatro cuadros.

–La exposición se titula «Lo que la marea esconde».

–Son todo paisajes en bajamar que son tapados por la marea en ciertos momentos del día. Me gusta captar aquello que queda cuando salen de nuevo a la luz, los tejidos, la humedad, las texturas. Me interesa captar la idea de paisaje permanente. Al final los pintores figurativos nos vemos inspirados por nuestro entorno. El mar siempre me ha tirado mucho. Hice piragüismo desde pequeño, practiqué surf, fui socorrista en Rodiles siete años… Es la naturaleza que me inspira y me emociona.

–Su primo es Guillermo Simón, uno de los pintores asturianos de más renombre. ¿Le ha dado algún consejo?

–Me estuvo haciendo un pequeño seguimiento, dando consejos y aportando un poco de su experiencia. Tiene muchísimas exposiciones a sus espaldas y se agradece.

–¿Cómo fueron sus primeros pasos en el mundo del arte?

–Siempre tuve ganas de pintar, comencé siendo muy chiquitín. Luego con 14 años me apunté a clase con Pepe Cuadra y ahí me animé todavía más; probé por primera vez los óleos y las acuarelas. Entonces fue cuando decidí estudiar Bellas Artes.

–¿Cómo es su proceso de trabajo?

–La base de todo es la fotografía. Lo primero que hago es ir a dar paseos por el entorno y voy sacando fotos. A partir de ahí selecciono las que más me gustan y hago tipos de encuadres diferentes. No cojo la fotografía entera, sino que la recorto a mi manera. Soy muy perfeccionista, le doy mil vueltas y mil capas hasta que estoy contento con el resultado.

–¿Qué espera de esta exposición?

–La idea es ir consolidando una entidad como pintor. Encontrar aquello que me diferencie del resto de los pintores, ya sea por el tipo de encuadre, por la paleta de colores reducida... Buscar un equilibrio entre la figuración y la abstracción incorporando el azar.

–¿Algún proyecto en marcha?

–Ya tengo en mente otra serie con un tema distinto a este. Quiero seguir forjando mi identidad como pintor, entonces me enfocaré más en la figura humana y no tanto en el paisaje. Pero siempre con una marca propia e intentando que cuando alguien vea un cuadro mío pueda decir que es de Alejandro.