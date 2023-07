El piragüista Manuel Busto recibió este sábado el primer premio "Pala de oro" otorgado por la Asociación de Veteranos de Piragüismo de Asturias. Un reconocimiento que nace con carácter anual para destacar "no solo una trayectoria deportiva brillante, como en este caso, sino también una trayectoria vital que ha dejado huella". La entrega se llevó a cabo en el restaurante Casa Cortina, en Villaviciosa, municipio natal del homenajeado.

Busto lleva a sus espaldas un palmarés envidiable. Diez campeonatos del mundo, seis europeos y es ocho veces vencedor del Descenso Internacional del Sella. "No solo es un excelente deportista, acreedor de una trayectoria impecable, y un orgullo como compatriota, sino que es el mejor ejemplo de que este deporte que tanto amamos no solo no se ha quedado a la deriva en las generaciones más jóvenes, sino que se practica con más fuerza si cabe", destacó Carlos Cotera, integrante de la asociación. "Para un piragüista como yo, con unas raíces profundas en este deporte, es un honor y un halago que me hayan tenido en cuenta para este reconocimiento, que encima es el primero", agradeció el maliayés, quien considera necesario "dar continuidad a este tipo de asociaciones que ponen en valor lo que otras generaciones anteriores han hecho por este deporte".

Villaviciosa siempre ha sido un municipio de tradición piragüista, al igual que el conjunto de Asturias, indicó, "pero si hoy estamos al nivel que estamos es porque primero hubo gente que fue abriendo camino". "Nos lo pusieron más fácil", añadió.

La asociación de veteranos nació hace varios años bajo el nombre de "Grupo Piragüistas +50 de Avilés", pero finalmente acabó abriéndose a toda la región. Sus integrantes llevan "más de medio siglo dando paladas, pero lo que es oro poco hemos visto", comentaron con buen humor. "No está de más recordar de vez en cuando lo canutas que lo pasamos quienes hemos pasado tanto tiempo sobre una piragua. No había las facilidades que hay ahora, en cuanto a equipación y demás, sin desmerecer buenas dosis de esfuerzo y dedicación", rememoró Cotera.

Por eso, "el oro que de verdad fuimos ganando, el que entregamos de manera simbólica, es el del esfuerzo en cada entrenamiento, en cada competición". "El que hacemos para seguir viéndonos todos de vez en cuando par rendir un homenaje, siempre insuficiente, a personas como Manolo Busto", concluyó.