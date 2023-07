La de Luisa Riera Muñiz fue una vida truncada. La condenadaron "sin culpa, fue falsamente acusada". Y "no pudo ni abrigar la esperanza de una nueva vida junto a su familia". Encarcelada en 1939, falleció cuando estaba a punto de salir en libertad condicional de la prisión de Amorebieta, en 1944. Tenía 60 años. Es ahora, casi ochenta años después, cuando su historia sale a la luz gracias a la escritora Carmen Requejo Sánchez y a su familia, quienes tras una larga investigación han logrado publicar un libro que este martes se presentó en el Ateneo Obrero de Villaviciosa.

"En mi casa no se sabía nada de ella, que había sido maestra y poco más. Conseguí el expediente del juicio militar e hice una publicación en internet, así me encontró Carmen, a quien le habían hablado de ella dos antiguas alumnas. Desde el primer momento me dijo que su vida daba para un libro", explica su bisnieto, Pablo García, quien estuvo acompañado en la presentación por la autora, por el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, y por Carmen Suárez, de la Asociación Feminista de Asturias. El presentador fue Senén Rivero.

Luisa Riera era originaria de Breceña, donde nació en 1884, aunque siendo aún pequeña se trasladó con sus padres y sus hermanos a vivir a Madrid. La suya es una historia que podría haber vivido cualquier maestra republicana tras la Guerra Civil. En aquella época, "las maestras republicanas sobraban, pues habían transgredido el papel tradicionalmente asignado al género femenino y habían osado alentar e instruir a las niñas en virtudes republicanas". Luisa se convirtió en docente en 1910, siendo su primer destino el pueblo madrileño de Navalafuente.

Dos años después contrajo matrimonio con José Antonio, con el que tuvo cuatro hijos, aunque solo uno alcanzó la edad adulta. La enseñanza allá por el año 1931 empieza a ser laica y las escuelas mixtas. "Es fácil que tuviera conocimientos legales y que tuviera algunos conflictos con las familias católicas. También con el secretario del Ayuntamiento de Villavieja de Lozoya, pueblo de la sierra donde estuvo, que luego declaró en su contra", explica García.

Estos desencuentros se reflejan en la denuncia que la Asociación de Padres interpuso acusándola de "inducir a los niños a no ir a la iglesia". En 1939 las acusaciones son aún mucho más graves, haciéndola responsable de la detención de cinco vecinos, uno de ellos fusilado por los milicianos.

El 5 de octubre de 1939 ingresa en la cárcel de mujeres de Ventas, en Madrid. Ahí comienza un largo periplo que terminaría con su fallecimiento a los 60 años, en la cárcel. Pasó por las prisiones de Zaragoza, Palma de Mallorca y País Vasco hasta llegar a Amorebieta. "Es factible que coincidiese con figuras relevantes de la época en estas cárceles, como las Trece Rosas o Matilde Landa. Su hermano mayor había hecho dinero con un décimo de lotería y se comentaba en la familia que tenía un amigo general que los ayudaba cuando creían que estaba en peligro", indica su bisnieto. Murió en 1944 de insuficiencia cardíaca, "el mismo día en que iba a salir de prisión", relata.