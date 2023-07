El Camino de Santiago se ha convertido en uno de los principales atractivos y recursos turísticos de Villaviciosa en los últimos años. El municipio maliayés, situado en el corazón de la ruta del Norte, declarada Patrimonio Mundial de la Unesco, y su condición de cruce de caminos entre la vía costera y el enlace al Camino Primitivo, lo convierten en una de las etapas más fascinantes para los miles de viajeros que lo recorren cada año. Hay muchas razones para la gran afluencia de caminantes en la ruta que pasa por el concejo, pero además hay otros factores como su difusión mundial a través de diferentes medios, literatura, series de televisión o documentales protagonizados por figuras más o menos famosas en distintos países del mundo.

Cada vez son más los viajeros internacionales que eligen visitar Villaviciosa durante su peregrinación a Santiago: más del 50 por ciento de los viajeros que recorren esta ruta jacobea provienen de otros países. Por Villaviciosa pasan peregrinos procedentes de México, Argentina, Chile o Brasil y otros países de Sudamérica. También los hay llegados de Reino Unido, Irlanda, Francia, Italia, Alemania o Polonia, entre otros países europeos. Y destaca un crecimiento notable de los que arriban desde Australia, Nueva Zelanda, Canada Filipinas o países asiáticos. Con todo, hay una nacionalidad que destaca en la actualidad por su llamativo aumento, la norteamericana. Ello se suma al auge también sostenido de los caminantes que vienen desde distintas zonas de Asia.

El fenómeno creciente de los que llegan a Villaviciosa desde Estados Unidos parece estar relacionado con el descubrimiento de España y el peregrinaje a Santiago gracias a la película "The Way" (El camino). El filme, dirigido por Emilio Estévez y protagonizado por su padre, Martin Sheen, narra la historia de un oftalmólogo californiano que tras la conocer el fallecimiento de su hijo en la primera etapa del Camino de Santiago decide culminar la ruta que su hijo no consiguió hacer. La película, con gran éxito de espectadores, mostró la belleza del Camino dando un gran impulso a la peregrinación de norteamericanos, promocionado el Camino de Santiago a nivel internacional. Este otoño comenzará a rodarse la segunda parte.

La desarrolladora de videojuegos Victoria Grace, de Atlanta (Georgia, es una de las norteamericanas que llegaba esta semana peregrinando a Villaviciosa y reconocía que una de las razones fue esta película. "Escuché sobre el Camino de Santiago porque caminé por Kuamano Kodo, en Japón, y conocí a personas que me recomendaron caminar por este también. Cuando le dije a mis compañeros de trabajo que me iba a caminar peregrinando a Santiago, algunos de ellos me animaron porque habían oído hablar mucho del Camino por la película", explica. Grace reconoce que la experiencia le está resultando muy gratificante. "Lo que más he disfrutado es caminar, compartir experiencias con peregrinos de todo el mundo y ser felices de hacerse amigos", dice. También reconoce sentirse impactada por el paisaje y los vecinos. "El paisaje ha sido increíble especialmente a lo largo de la costa y todas las personas que he conocido han sido muy amables", dice.

En la última década también se ha observado un crecimiento notable en viajeros de países asiáticos como Japón, Singapur e incluso de Corea del Sur. Estela Lai, de Singapur, Janice Chenng y Kaho Te, de Hong Kong, llegaban esta semana a Villaviciosa muy satisfechos de la experiencia que estaban viviendo. "Hacemos el Camino en nuestras vacaciones. Está siendo una experiencia maravillosa viajar a pie con nuestras pertenencias a la espalda. El paisaje a veces ha sido desafiante, caminar entre costa y montañas tan cerca, y todo de un color tan verde que nos impacta", señalan. Muy impresionados se mostraban también con la sidra. "Es una bebida muy refrescante y deliciosa que nunca habíamos tomado. Parece difícil dejarla caer desde la mano tan alta y acertar al borde del vaso. Es un ritual de mucha autenticidad", valoraban.

Los hermanos Fiona y Rober Barca, llegaban a Villaviciosa desde Australia y reconocían que la experiencia está siendo inmejorable, "estamos una semana en Asturias y hemos visitando los puertos costeros muy lindos. Hemos comido muy bien en restaurantes y nos ha gustado mucho sobre todo los mariscos, los platos tradicionales de Asturias, y en especial los quesos asturianos que son buenísimos", afirman sobre la experiencia de hacer el Camino del Norte.

Además de la citada película "The Way", la serie "3 Caminos", de una conocida plataforma digital también está contribuyendo en dar conocer espectaculares escenarios de la ruta. Y la visita televisada del famoso grupo musical coreano de K-Pop G.O.D por el Camino ha motivado a miles de asiáticos a embarcarse en esta aventura. A todo esto se suma la influencia de la obra literaria del escritor Paulo Coelho y su novela "El Peregrino", que ha dado a conocer esta ruta a millones de personas.