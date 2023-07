A Violeta Fernández Cambiella siempre le interesó la política. Por eso, cuando Alejandro Vega le propuso entrar a formar parte de la candidatura del PSOE para tratar de revalidar la alcaldía de Villaviciosa, no lo dudó. Con solo 27 años es la edil más joven de la Corporación, encargada de la recientemente creada Concejalía de Juventud e integrante de la Junta de Gobierno. Todo un reto que afronta "con ilusión" y con la idea de estar presente en todo aquello que atañe a la gente de su edad.

–Es la edil más joven de la Corporación. ¿Por qué decidió implicarse en política?

–La política me ha interesado desde siempre. Estoy convencida del poder transformador de las políticas públicas que cambian y mejoran la vida de los ciudadanos. El gobierno de Villaviciosa, presidido por Alejandro en estas últimas dos legislaturas, es un claro ejemplo de ello, por lo que cuando el Alcalde me planteó la posibilidad de formar parte de este proyecto no dudé.

–¿Qué le dijeron en su círculo cercano?

–No les ha sorprendido que haya dado el paso. Tengo la suerte de contar con una familia y un entorno que me apoya, que sabe lo importante que es para mí y que, por tanto, están felices de mi decisión.

–Entra en el equipo de gobierno con bastantes responsabilidades como concejala de Juventud, integrante de la Junta de Gobierno… ¿Cómo afronta esta etapa?

–Es un reto que afronto con ilusión, pero también con responsabilidad. Sin duda alguna no es tarea fácil. Estoy decidida a estar presente en todos aquellos puntos que atañen a la juventud de Villaviciosa: formación, transporte, acceso a la vivienda, la cultura, ocio, etc, y espero que esta me sienta cercana y accesible para poder hacerme partícipe de aquello en lo que sientan que se debe trabajar y mejorar.

–¿Villaviciosa es un concejo enfocado a la gente joven? ¿Cómo valora las acciones que se han desarrollado hasta el momento en esta materia?

–Acciones como la puesta en funcionamiento de una sala de estudios con acceso independiente que permite ampliar su horario de apertura, la apertura del espacio joven, la vuelta de la Formación Profesional al instituto en este curso y la apertura del espacio coworking en el Ateneo son sin duda ejemplos de buenas decisiones que ha tomado el actual gobierno local, y que no hicieron otros. Son medidas favorables para los jóvenes de Villaviciosa. Es indudable que se debe seguir trabajando en esta materia y que aún queda mucho por hacer, pero puedo mirar atrás y ver lo que ya se ha conseguido y avanzado.

–¿Qué necesitades tiene la juventud de Villaviciosa?

–Uno de los requisitos para fijar población es garantizar el acceso a un internet de calidad en todos los puntos del concejo. Me consta que desde el gobierno local se está haciendo seguimiento de los programas en esta materia que es la competencia del gobierno central. Creo que los gobiernos deben obligar a las compañías privadas a prestar este servicio, hoy día básico. Y como usuaria de transporte público, sobre todo en los años en los que me tenía que desplazar a Oviedo para estudiar en la universidad, soy perfectamente consciente de la necesidad de mejorar las comunicaciones de Villaviciosa con la capital de Asturias. Se han recuperado servicios, pero en el gobierno local tenemos claro, que no son suficientes y vamos a luchar para que se mejoren.

–Uno de los grandes retos es fijar población. En su opinión, ¿cuál debería ser el camino para conseguirlo?

–Como he mencionado, conseguir un internet de calidad y mejorar el transporte público es avanzar en el buen camino. También el acceso a la vivienda, que para la gente joven es sin duda un reto. Hablo por experiencia propia. Y siempre el empleo, que los jóvenes podamos lograr empleo y empleo con derechos. Es algo fundamental, y por eso no da lo mismo quien nos gobierne.

–¿Qué proyectos le gustaría sacar adelante en estos cuatro años?

–El primer paso ha sido la creación de la concejalía de Juventud específica y la apuesta que ha hecho el alcalde de incluir a la concejal más joven en la junta de gobierno. Me da la oportunidad de hacer seguimiento a todas las acciones del Ayuntamiento pensando en los jóvenes. Los proyectos están en nuestro programa, y durante la campaña recogimos propuestas que queremos desarrollar, por ejemplo, mejorar la oferta de ocio y tiempo libre para el tramo de edad de 18 hasta los 30 años.

–¿Cree que a la juventud le interesa la política? ¿Es un tema que les preocupa?

–Creo que hay un desencanto generalizado en cuanto a la política, trasversal a todas las generaciones. No obstante, la gente joven sí se interesa, se informa y se expresa, pero el foro ha cambiado. El auge de las redes sociales tiene un claro impacto sobre esto.