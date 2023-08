Momentos dramáticos los vividos ayer por la tarde en la playa de La Ñora, en el límite de Villaviciosa con Gijón. Un hombre de 34 años fue arrastrado por la corriente y corría riesgo de acabar ahogado. La rápida intervención de otros tres bañistas posibilitó que saliese del agua, y en la playa aterrizó el helicóptero del Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) por si era necesaria un traslado rápido al hospital.

Finalmente, la médico rescatadora valoró que el joven, pese a los duros momentos sufridos en el agua, no tenía lesiones de gravedad, por lo que no hubo que llevarlo a ningún centro hospitalario y simplemente lo transportó de la gran roca que divide en dos la zona de baño de La Ñora, a donde pudieron sacarlo los otros bañistas no sin dificultades, a la arena. Tenía síntomas claros de agotamiento.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 20.38 horas. En la llamada indicaban que había, al menos, dos personas con problemas en el agua, y parecía que se estaban ahogando. Tras activar el helicóptero, un segundo aviso precisó que ya habían conseguido salir del agua a la roca y allí les contaron que fueron tres bañistas los que se lanzaron al agua sin dudarlo para ayudar a salir del mar al hombre que tenía serio riesgo de padecer un ahogamiento.