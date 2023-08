Emoción a flor de piel durante la lectura del pregón, exhibición de asturianía y tradiciones, muchísimo público y hasta alguna actriz entre los visitantes. El Mercáu Tradicional de Oles no defrauda nunca y volvió a ser un éxito en su primera jornada, animada por el tiempo que acompañó, el buen hacer y el sentimiento que puso en su tarea la pregonera Azucena Hórreo y la calidad de los artesanos presentes.Fue un "día memorable" en todos los aspectos de una fiesta de interés turístico que alcanza su XIX edición.

La pregonera gustó con su intervención. Azucena Hórreo Tuero, nacida en la localidad maliayesa y en la actualidad residente en Madrid, convirtió la lectura en un momento que le devolvió a los recuerdos infantiles y de juventud en Oles. "Para mí dar el pregón es un orgullo porque yo nací y me crie en Oles y siempre que puedo vengo a lo que sigo considerando mi casa. El mercado de Oles es más que una fiesta, ya que representa el esfuerzo de muchos vecinos que trabajan muchas semanas para hacerlo realidad. Debemos agradecerles ese esfuerzo, gracias a ellos lo llevamos disfrutando 19 años", dijo. Recordó que "mi padre tenía vaques y ver la facina en el mercáu me recuerda a cuando ayudaba a mis padres en la hierba". También quiso destacar a los artesanos: "Para mí el más especial es el de las madreñas porque me gustan y si hoy hubiese llovido las llevaría puestas", señaló la pregonera que incidió en la especial vinculación entre la localidad y el azabache.

En la inauguración estuvieron presentes también el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, el presidente de la Asociación de Festejos, Jonathan Solares, además de varios concejales. Como en cada edición los vecinos se volcaron, para que todo saliera de diez y se disfrutara de la espectacular muestra de oficios. Por la tarde también tuvo lugar el XIII Concursu Popular d’Escanciadores de Sidre.