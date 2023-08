Los turistas que pasean estos días por la céntrica calle del Sol de Villaviciosa se quedan prendados de una vivienda. Sus reducidas dimensiones, con tan solo tres metros de ancho de fachada, llaman la atención de los viandantes que paran y se hacen fotos junto a la casa. En su interior, Sheila Gervasoni no para de darle a la aguja y la máquina de coser en el taller de artesanía en tela que abrió hace cuatro años tras una larga trayectoria online, que mantiene. Fue precisamente el inmueble lo que la impulsó a regentar una tienda física. Fue un flechazo.

"Es un sitio coqueto y bonito, muy distinto a todo y llama la atención de la gente porque es la casa más estrecha de Villaviciosa, tiene solo tres metros, ¡qué pasada! ¿no? Es como una casita de muñecas", comenta la artesana, natural de Brasil y afincada en el concejo. La casa, con más de cien años de antigüedad, se encaja entre dos inmuebles con una puerta de entrada y una ventana con balcón engalanado con flores. Si bien, en la planta de arriba, hay una habitación más que se ubica ya en el edificio de al lado.

Además, la vivienda alberga en su interior algunos detalles curiosos, como una antigua columna y "otra pieza muy exótica, en la ventana de arriba hay dos piezas de piedra en la pared donde se sentaba la gente para mirar por la ventana sin ser vistos", explica.

Las singularidades del edificio movieron a Gervasoni a abrir el negocio: "Yo no quería una tienda como tal pero como era muy antigua, estrecha y peculiar me parecía que quedaba bonito con la idea que yo tenía. Realmente era idóneo, no me hubiera ido a otro sitio", afirma. Y desde que abrió la puerta hace cuatro años los visitantes no paran de entrar y preguntar y muchos se hacen fotos delante de la vivienda maravillados ante su estrecho tamaño.

"A la gente le llama mucho la atención y es muy divertido porque cuanta más gente entra y pregunta, más gente quiere entrar. Es una casa muy curiosa y la gente se queda mirando en la puerta", dice la costurera, quien se siente "totalmente enamorada" de la construcción. "Aunque es pequeña es una inspiración muy grande para mí", añade.

Una de las mejores cosas de esta afluencia de curiosos y turistas es que la artesana acaba conociendo a mucha gente, charlando con unos y otros para explicarles algunos detalles sobre la casa, como que antaño fue tienda de caballería. Y pese a su angostura Gervasoni mantiene todo en orden ya que debido a su tamaño no se puede permitir espacios desordenados. "Eso sí, tienes que estar bien organizado pero te arreglas perfectamente".

La pequeña casa del número 29 de la calle del Sol llama la atención de la gente por su tamaño pero, también, por los trabajos de tela que muestra Gervasoni en la entrada. Unos diseños con llamativos colores y telas ilustradas bajo la marca Sorela Line que son parte del encanto del edificio. "Disfruto mucho cuando les oigo decir, ‘qué bonito’, ‘vaya pasada’. me gusta ver en las personas esa ilusión aunque no compren, es una pasada cuando logras que alguien quede así, de esa manera, con lo que haces".

Empezó haciendo delantales "muy divertidos porque en España se cocina mucho, en familia y con alegría, por eso los colores. Y porque me gustan, me hacen trabajar con mucha creatividad", explica. A esta prenda se sumaron batas escolares para alumnado y maestros, más adelante se lanzó con vestidos y pichis y recientemente ha lanzado una línea de bikinis "únicos y exclusivos, son piezas a medida personalizadas". Trabaja con telas de alta calidad y los estampados los encarga a ilustradoras como Eva Pérez y Miss Princesas para establecer redes de colaboración con otras mujeres dedicadas al arte. La tienda se completa con accesorios como manoplas y gorros de cocina, entre otros.

La artesana está muy contenta en el taller de la calle del Sol, por donde pasan a diario cientos de personas que se sorprenden con su colección y las reducidas dimensiones de la que llama "casita de muñecas".