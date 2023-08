Recogida de firmas para seguir recabando apoyos y continuar dejando constancia del clamor ciudadano para que se ponga freno a la contaminación de la ría de Villaviciosa y se inicie la recuperación de los porreos. La ha iniciado el Grupo Social Protejamos Nuestra Ría, cuyos miembros estuvieron este fin de semana en la plaza del Ayuntamiento maliayés y prevén continuar con esta iniciativa en la capital del concejo y probablemente yendo a otros puntos de gran afluencia de público como la playa de Rodiles.

El documento que se propone a la firma a los ciudadanos expresa que rubricarlo supone el apoyo a la carta para la presidencia del Principado de Asturias y para la Delegación de Gobierno, cada uno con sus competencias a la hora de actuar sobre la ría.

"Los ciudadanos firman dos cosas. Para que se pueda conocer la causa de la contaminación de la ría de Villaviciosa y atajarla, y también para revertir la situación de los porreos a su estado original y la puesta en marcha un plan de recuperación de los mismos", explican desde el colectivo. El grupo está logrando un gran respaldo a sus demandas, pues con estas reclamaciones coinciden con el pensamiento de buena parte de los vecinos. El colectivo está canalizando un sentir que representa a todos los que quieren la recuperación del estuario.

El Grupo Social Protejamos nuestra Ría seguirá estos días por las calles de Villaviciosa sumando apoyos para tratar de lograr sus objetivos.

A comienzos de agosto, el colectivo celebró una jornada con expertos para analizar la situación del estuario. Lo que sigue es un resumen de lo acontecido en esa cita, que Ignacio Alonso L. Iñarra escribe en nombre de todo el Grupo Social Protejamos nuestra Ría:

"El pasado 7 de agosto el Teatro Riera de Villaviciosa tuvo que cerrar sus puertas debido a que se completó el aforo de 250 personas. Algunos no pudieron acceder a la conferencia que el Grupo Social Protejamos Nuestra Ría presentaba a la ciudadanía de la Villa.

El apoyo a la iniciativa superó todas las previsiones, demostrando que la protección de la ría es uno de los temas importantes a resolver y que la inoperancia de las administraciones del Principado y del Estado, es conocida y criticada por una gran parte de la sociedad local.

La presentación de la situación actual de la Ría de Villaviciosa corrió a cargo de una representación del Grupo Social, especialistas, técnicos y científicos que expusieron de forma verbal, gráfica y visual la realidad de los problemas de la ría, que están provocando su transformación en numerosos ámbitos.

La convocatoria se realizó mediante cartelería, distribuida por los organizadores en Villaviciosa y las zonas limítrofes de la ría, planteando una disyuntiva que centraron en dos frases, «Qué ría conoces» y «Qué ría prefieres», acompañada de dos imágenes que contrastaban dos rincones muy diferentes del estuario, evidenciando de forma indiscutible, su estado de abandono.

La presentación, desarrollada por un grupo de expertos, ha evidenciado, no solo los riesgos a que está sometida la ría en su integridad sino también la inoperancia y abandono de las administraciones, que con su inacción están demostrando su incapacidad para proteger un bien material que la ciudadanía ha puesto bajo su responsabilidad.

Los principales temas desarrollados durante la conferencia se centraron en los siguienres puntos.

1. Ineficiencia de la Administración.

2. Inundación de grandes superficies de la ría (porreos).

3. Riesgo de desaparición de biodiversidad y biotopos singulares.

4. Consecuencias de la inoperancia de la Demarcación de Costas y Medio Ambiente en la conservación de la integridad del estuario.

5. Contaminación de aguas y moluscos.

Tran un coloquio abierto a los asistentes, el acto finalizó describiendo el planteamiento de cómo va a actuar el Grupo Social.

El grupo estará compuesto por aquellos ciudadanos que, a nivel personal, quieran pertenecer al mismo, aportando información de todo tipo que permita un mejor conocimiento de lo que está ocurriendo en la ría (fotografías, videos, documentos y sugerencias).

Un equipo compuesto por especialistas, técnicos y científicos prestará su apoyo y trabajo de análisis de la documentación aportada por el grupo y por las administraciones y empresas de servicios que trabajan en temas sensibles de la ría. Esta información será filtrada, analizada, interpretada y formalizada en documentos que se remitirán al grupo para su conocimiento y a las administraciones o servicios que se encuentren relacionados con la actividad correspondiente.

Por último, el Grupo Social, a través de sus gestores y de las plataformas mediáticas que se interesen en los temas propuestos, pondrán en conocimiento de la sociedad los diferentes problemas que afecten a la ría. Su actuación será sistemática y repetitiva, con el objetivo de generar presión sobre los responsables para que resuelvan los temas a la mayor brevedad.

El grupo pretende actuar haciendo uso de las nuevas tecnologías de comunicación y aportando una forma de trabajo diferente que permita efectividad con la administración y apoyo de la sociedad, la industria y la municipalidad. Entre sus actividades se incluyen la realización de encuestas, solicitud y presentación de firmas, toma de datos, seguimiento de tendencias, etcétera.

Durante el acto, cientos de asistentes mostraron su interés en involucrarse en esta nueva iniciativa para proteger su ría.

Los organizadores prestaron especial interés en hacer ver la importancia de que las administraciones involucradas en la conservación de la ría y su Reserva Natural desarrollen un proyecto conjunto que permita dar respuesta a temas tan trascendentes como la contaminación de las aguas y de los moluscos, la influencia de la inundación de los porreos sobre la contaminación y colmatación de la ría, su limpieza, accesos y puesta en funcionamiento de medios para el ocio y disfrute de la sociedad.

Por último, la destrucción de biotopos de elevado interés para la Red Ecológica Europea Natura 2000 ocupó un espacio importante dentro del mensaje transmitido por los organizadores.

La insistencia en la necesidad de restituir los porreos a su estado original, no es una novedad: la exposición de Cubera sobre la negativa de la Demarcación de Costas y Medio Ambiente a actuar para reparar la entrada de agua salada al último porreo inundado (100 hectáreas), fue clara y contundente, quedando claro el ninguneo de ambas administraciones a la intercesión del Defensor del Pueblo.

Entre las conclusiones, quedó demostrado que no existe relación entre la Delegación de Gobierno y el Principado en temas medioambientales, que la Consejería de Medio Ambiente incumplía su responsabilidad de defender la Reserva, que la Demarcación de Costas con su arrogancia evitaba cualquier intervención onerosa para sus «arcas» y que el resto de las administraciones relacionadas, miraban para otro lado alegando el «yo no he sido».

Únicamente el Ayuntamiento, el actual y los anteriores, han demostrado sensibilidad con los temas de la ría, aunque a veces la política o la falta de valentía hayan dado al traste con sus buenas intenciones".