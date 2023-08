El tramo de la autovía Gijón-Villaviciosa, que se abrió diez meses antes de las previsiones iniciales y en vísperas electorales, fue, en palabras de Francisco Álvarez-Cascos, entonces ministro de Fomento, su hito “personal y político más importante”. Un logro que, sin embargo, estuvo rodeado de polémica desde su génesis. El proyecto provocó el rechazo de numerosos colectivos del concejo, que ya a finales de los años noventa advertían del riesgo medioambiental que esto suponía. Los pronósticos se acabaron cumpliendo. Los vertidos de aguas sucias de escorrentía de los que el exdirector de Pesca Marítima del Gobierno asturiano, Alberto Vizcaíno, advirtió recientemente en un foro abierto al público vienen produciéndose desde la apertura de la autovía. La problemática llegó a estar encima de la mesa hace una década, cuando se decidió el cierre del estuario al marisqueo. Incluso el Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (INDUROT) llegó a tratarlo en el informe que en su día le solicitó el Principado.

También entonces, como recuerda el alcalde, Alejandro Vega, se pidieron informes al Ministerio de Fomento que, a su juicio, no ofreció toda la información, por lo que considera "necesario" un mayor análisis”. Esos informes detallados, según adelanta el regidor, es una de las medidas que quiere reclamar junto al grupo "Protejamos Nuestra Ría". "Creemos que se debe poner el foco en aquellas cuestiones que se han producido en los últimos cuarenta años, pues está claro que con mayor contaminación fecal y de vertidos industriales había marisqueo en la ría, y ahora no desde 2012", indica el regidor.

Algunos de los sucesos más importantes que han tenido lugar en las últimas décadas, apunta Vega, son "la construcción del túnel bajo la ría, la colmatación del estuario con menor renovación del agua, el crecimiento de la construcción sin renovar y mejorar el saneamiento de la Villa y los núcleos rurales o la rotura progresiva de los porreos que aportan E-coli de usos ganaderos y mayor colmatación en la ría". "Todo ello debe reflejarse en informes rigurosos y definitivos, que den lugar a un plan que sea coordinado entre todas las administraciones, que hasta ahora han ido cada una por su lado", advierte Vega.

“Los vertidos de las aguas de escorrentía son un problema de los muchos que tiene la ría y de los que siempre hemos sido conscientes. Se nos ha dicho en muchas ocasiones que se estaba tratando, pero nadie hace nada”, lamenta el actual presidente de Cubera, Ángel Valle. Estas aguas arrastran restos de neumáticos, de grasa, de lodos tóxicos y de todo aquello que los vehículos dejan a su paso. “El bombeo es casi permanente, no solo en épocas de lluvia. Es algo que siempre se vio", afirma Valle. Cubera lo han denunciado en numerosas ocasiones, al igual que la Coordinadora Ecologista. "Venimos advirtiendo de este problema desde hace años, pero la Administración no hace caso. Todas las aguas pluviales y residuales acaban en la ría y eso lo único que provoca es que se agrave el problema de contaminación que existe", asegura Fructuoso Pontigo, portavoz del colectivo conservacionista.

"Si la Administración no se implica no se puede hacer nada", alerta Valle, para quien "la situación de la ría con los años va a peor y no vemos intención de solucionarlo". “Se necesitan intervenciones”, concluye.