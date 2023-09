Villaviciosa esquiva a la lluvia en el Mercado Artesano y Ecológico

Los vecinos y turistas de Villaviciosa se dieron prisa en acudir al Mercado Artesano y Ecológico que se inauguró ayer, en el parque de El Pelambre, en el marco de la programación del XVI Festival de la Gaita de Villaviciosa. Y todo para aprovechar al máximo y evitar la lluvia prevista en los partes meteorológicos que, finalmente, respetó las primeras horas de celebración de esta cita comercial, con un goteo constante de visitantes. La cita continúa hoy sábado y mañana con una amplia variedad de puestos, desde la joyería y el textil a la agroalimentación, entre otros.

"Vinimos pronto en caso de que lloviese porque la verdad es que hay bastantes cosas que ver y muy buenas todas, es un disgusto que dé mal tiempo", comentó María Jesús Sánchez mientras daba un garbeo con su amiga, Maura Junco, antes de finalizar sentadas en un banco disfrutando del ambiente. También con ganas de pasear sin paraguas por el Mercado de Artesanía y Ecológico, que se celebra por primera vez unido al Festival de la Gaita, acudió Julio Antonio Martínez, quien no se pudo resistir a comprar unos canutillos de crema: "No lo pude evitar, me encantan y también me llevo algo de salado", confirmó.

Entre los vendedores se respiraba buen ambiente y muchas expectativas de cara hoy y mañana, cuando esperan el grueso de visitantes. "Es la primera vez que estamos aquí porque siempre que hay oportunidad de acudir a algún nuevo mercado nos animamos; además nos comentaron que el sábado siempre hay mucho movimiento", comentó la quesera de Afuega’l pitu, Raquel Álvarez. En su puesto, uno de los clientes más jóvenes, Marco Fernández, dio cuenta de la variedad quesera. "Está buenísimo y el que más me gusta es el que lleva pimentón", afirmó el pequeño de 6 años.

También se dejaron caer por el mercado muchos grupos de adolescentes y jóvenes para comprar, sobre todo, joyería y bisutería artesana. "Es lo que más nos presta y hay muchas cosas distintas", señaló Blanca Verónica Meana tras "dar una vueltina" para echar un ojo antes de elegir el objeto preciado. No faltaron asistentes al Festival de la Gaita como los cántabros Ana Benic y Bernardo Argos, quienes llegaron a Villaviciosa para recibir una clase magistral del gaitero José Manuel Tejedor. Antes de ponerse con el instrumento recorrieron los puestos "parando en seco" frente a Raúl González, artesano de los escanciadores de sidra. "Hemos visto el rincón y nos parecía que el escanciador era una gaita y, efectivamente, y ya cuando vemos que ‘chifla’ y todo ha sido la bomba", dijo Benic.

El Mercado Artesano y Ecológico de Villaviciosa sigue hoy y mañana de 12.00 a 22.00 horas en El Pelambre, donde también se desarrollan muchas de las actividades musicales en torno al Festival de la Gaita, por lo que la animación estará garantizada durante ambas jornadas. Solo queda que el tiempo respete. Los vendedores miran el parte meteorológico con el deseo de que "no llueva demasiado", como señalaba la joyera Cristina Fernández.

Haya agua o no, a buen seguro que los maliayos y visitantes no perderán oportunidad de despedir el verano con fiesta y buen ambiente.