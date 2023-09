El crecimiento poblacional de Villaviciosa en los últimos tres años ha permitido al municipio superar la barrera de los 15.000 habitantes después de tres décadas y convertirse en un referente en la región. Tanto el casco urbano como la zona rural han registrado un incremento en el número de vecinos censados. Localidades como Quintes y Quintueles se han visto beneficiadas especialmente por este éxodo poblacional, gracias en parte a su cercanía con Gijón. En Tazones ya no queda nada en venta y en Argüero las viviendas en nueva construcción se han convertido en uno más con el paisaje.

Sin embargo, la falta de servicios básicos como la conexión a la fibra óptima han impedido que ese aumento no sea aún mayor. Muchos de los habitantes que a día de hoy tienen Villaviciosa como segunda residencia están a la espera de poder contar con una velocidad adecuada que les permita desarrollar su día a día sin incidencias. “Hay mucha gente con ganas de venirse aquí a vivir, pero no pueden por la mala conexión. Hay personas que teletrabajan y no se puede permitir no tener un servicio en condiciones”, explica Agustín Muñiz, vicesecretario de la nueva asociación Latilar l’ escueles de Pueyes.

En la parroquia empezaron hace unos meses a instalar la red general, pero “todavía falta la conexión a las viviendas”. “Están poniendo los cajetines, pero sin cables ni nada”, indica Juan Luis Poladura, vecino de la zona. La previsión, según les trasladaron, es que el servicio pueda estar disponible a lo largo de este año. "Nos dijeron que están intentando llegar a un acuerdo para que la conexión llegue a través de los postes de luz. Esa sería una buena medida porque todas las casas tienen cerca algún poste”, explica Muñiz.

Esta previsión los tiene “muy ilusionados. Los que somos autónomos, como es mi caso, todos los trámites tenemos que hacerlos con internet y ahora todo va muy lento. Es verdad que como siempre hemos tenido la misma conexión ya estamos acostumbrados, pero quienes probaron la fibra lo notan y se desesperan”.

Poladura, por el contrario, es algo más pesimista. “Llevan muchísimo retraso con el plan de extensión de la fibra óptica, y encima vienen a poner los cajetines pero los dejan vacíos. Además, cuando llamas para preguntar nunca te saben decir plazos concretos y yo llevo pagando por un servicio que no tengo desde hace meses”, critica. No es la única zona en la que tienen problemas. En la mayoría de las parroquias rurales el despliegue está siendo irregular. "Llega a un domicilio, pero al de al lado no", comentan incrédulos. Incluso en el caso urbano la falta de canalizaciones ha retrasado el proceso.