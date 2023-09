Peón, Candanal y Arroes, "ejemplares" para fijar población

No han pasado ni 48 horas desde que la Fundación Princesa de Asturias designara la candidatura de Peón, Candanal y Arroes como "Pueblo Ejemplar" 2023 y en el aula intergeneracional del CTIC Ruraltech ya ha empezado a acumularse el trabajo. Hace unos meses pusieron en marcha una plataforma colaborativa para recuperar y poner en valor la cultura local, y ahora toca "completarla para la visita de los Reyes". "Hay que revisar todos los contenidos y completar aquellos que faltan. Aún hay vídeos sin subir...", explica su coordinadora, Luisa María Paz.

Son conscientes de que uno de los grandes pilares de su candidatura, como así lo destaca el acta del jurado de la fundación, es "la innovación tecnológica surgida en el territorio, basada en la tradición y con implicación de los vecinos", así como el nuevo movimiento asociativo de carácter intergeneracional. "La llegada del CTIC fue la salvación de todos estos pueblos. El futuro es esto", considera José Luis Sánchez, vecino de Peón.

Es por esta razón que ahora toca "trabajar más que nunca" para rematar un proyecto que ha permitido unir generaciones y recuperar historias que a punto estaban de caer en el olvido. "Es un proyecto impresionante. En mi caso, por ejemplo, me ayudó a descubrir muchas cosas que desconocía y que ahora gracias a esta plataforma se han recuperado y permanecerán ahí para las nuevas generaciones", opina Claret Díaz, de Arroes.

Jóvenes que han demostrado no solo ser el futuro, sino también el presente. Paula González, de Candanal, es una de las participantes más jóvenes del aula intergeneracional. Para ella acudir todos los martes a esta actividad no solo es "entretenido", sino que se ha convertido en una herramienta para "aprender cosas del pueblo y de su historia". "Ahora estamos trabajando en información sobre las fiestas, pero también hemos hecho vídeos sobre como se hace una ristra de cebollas", explica.

Pablo Menéndez ni siquiera vive habitualmente en Arroes. Su residencia está en Gijón, pero cada verano acude a disfrutar del tiempo de ocio en el pueblo de sus abuelos. Este año descubrió el aula intergeneracional y desde entonces no ha faltado "ni un día". "Me explicaron el trabajo que estaban haciendo y quise venir a echar una mano. Me presta mucho el trabajo que hacemos de recuperar la historia", afirma.

Todos ellos estaban ayer exultantes por un galardón que, reconocen, nadie se esperaba. "Fue totalmente inesperado. Arroes ya se había presentado varios años y aunque sabíamos que teníamos una candidatura fuerte creíamos que nos iba a costar al menos dos o tres", afirma Sánchez.

Es por eso que cuando recibieron la noticia muchos de ellos ni se la creían. "Tenía la corazonada de que nos iban a elegir, pero es verdad que cuando me avisaron por Whatsapp ni me lo creía", cuenta María Victoria Costales, de Candanal. Tal fue la sorpresa que "no teníamos nada preparado, lo hicimos todo sobre la marcha".

Para ellos ser "Pueblo Ejemplar" es "un reconocimiento a todos los que estuvieron antes que nosotros y un eslabón para las nuevas generaciones, que vienen pisando fuerte". No solo eso, la distinción es "un impulso para volver a atraer población". "Está claro que va a atraer mucho turismo, pero también creo que va a servir para asentar población. Estamos solo a quince minutos de Gijón y hay mucha gente que se mudó allí porque les parecía mucho tiempo, creo que esto puede ser un ejemplo para que ahora quieran volver", opina Costales.

Porque, defienden los maliayeses, "en las zonas rurales aún se pueden hacer muchas cosas. Pasamos por tiempos nuevos, con tecnologías nuevas y hay que tirar por ello. Esto es el futuro y quienes somos más mayores lo único que podemos hacer es ayudar".

Eso es lo que quieren reflejar con la plataforma colaborativa y el aula intergeneracional. "Esperamos que ahora se anime más gente a participar", desea Luisa María Paz. El grupo se reúne todos los partes, de 16.30 a 18 horas, en la planta superior de la escuela de Peón.

"Ahora queda mucho trabajo por delante y hay que sacarle brillo a los pueblos, más del que tienen", indican los vecinos. Por ejemplo, instalar señalización que anuncie la entrada en Peón. "Ahora solo hay señales de los barrios, a ver si van a venir los Reyes y van a pasar de largo", bromean ilusionados con encontrarse el próximo mes con Letizia y Felipe.