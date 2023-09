Ser "Pueblo ejemplar" es "algo histórico". Un reconocimiento que muchos quieren y muy pocos consiguen. Que en un mismo concejo haya tres galardonados, dos de ellos en menos de diez años, resulta "algo insólito". "Estoy encantadísimo porque me parece imposible. Estos premios nacieron con el objetivo de ser repartidos por toda la región. Que en Villaviciosa haya tres en tan poco tiempo quiere decir que se están haciendo méritos más que notables", opina Ángel Valle, presidente de la Asociación Amigos del Paisaje "Cubera".

El suyo fue el primer "Pueblo ejemplar" que celebraron en Villaviciosa, en 1991, tan solo un año después de que se crearan los galardones. Su trabajo en defensa del patrimonio cultural, histórico y artístico latrajo el interés del jurado, que destacó el esfuerzo por recuperar "la estética de las nuevas y de las tradicionales edificaciones; la defensa de las playas y de la ría. También merece especial mención su labor cultural, a través de la edición de una revista".

"Han pasado treinta años y lamentablemente muchos de los problemas por los que peleábamos antes se mantienen. Solo hay que ver el caso de la ría", lamenta Valle, para quien Cubera puso el foco en problemáticas que hasta entonces pasaban desapercibidas para gran parte de la población.

Para la asociación ser reconocida como "Pueblo ejemplar" supuso "un espaldarazo enorme en un momento de consolidación. El nombre de Cubera empezó a sonar con fuerza y eso nos permitió, entre otros logros, iniciar los trámites para comprar nuestra propia sede", recuerda. En aquella época se encontraba al frente de la entidad Etelvino González, figura clave del asociacionismo local. "Seguramente sirviésemos de ejemplo para otras asociaciones que vinieron detrás", opina.

Valle recuerda con gran cariño la visita del por entonces Príncipe de Asturias. "Llovía, pero aguantó lo suficiente como para que pudiésemos hacer un recorrido por Villaviciosa. Luego el acto principal se hizo en Valdediós. Fue muy emotivo estar allí en aquel momento, nosotros resguardados mientras fuera llovía", recuerda.

Cubera sigue publicando a día de hoy su revista anual, ha creado sus propios premios para reconocer a figuras o entidades relevantes del concejo y mantiene activa su vena reivindicativa. Si bien, reconoce Valle, "no estamos en máximos. Somos conscientes de que la asociación necesita una rejuvenización. Aún así, seguimos luchando".

El segundo reconocimiento de "Pueblo ejemplar" recayó en Poreñu el 4 de septiembre de 2017, seis años antes del recientemente anunciado para Peón, Candanal y Arroes. "No nos lo esperábamos para nada. Llevábamos varios años intentándolo y ése no teníamos ilusión. Es más, solo estaba yo en el pueblo, el resto estaban desperdigados", recuerda Loli Riva, presidenta de la Asociación de Vecinos La Capilla. Al principio "no me lo creía, pero en una hora ya estaba el local social lleno de gente".

La distinción supuso para la localidad "algo histórico. Nosotros pudimos vivirlo de distinta forma, pero para la gente mayor que siempre vivió aquí fue muy importante. La visita de los Reyes es algo que no va a volver a ocurrir, y no todos los pueblos tienen el lujo de poder vivirla. Yo recuerdo que se día pensaba: ‘Qué alguien me pellizque’".

Ser "Pueblo ejemplar" supuso para ellos el reconocimiento a años de trabajo, el cual, afirma Riva, no se acaba con el galardón. "El mes previo a la visita es agotador. Por suerte, todos los vecinos colaboraron, como siempre, y tanto el Ayuntamiento de Villaviciosa como la Fundación nos ayudaron en lo que necesitamos", explica. Por eso, anima a los vecinos de Peón, Candanal y Arroes a "disfrutar al máximo de la experiencia. Después de esto llega otra aventura". En su caso, siete años después del hito, siguen recibiendo la visita de turistas atraídos por la distinción. "Los dos años posteriores fueron increíbles. Ahora sigue viniendo gente, la semana pasada dos parejas, y se están vendiendo casas en la zona. Al final es un premio que se nota", asegura.