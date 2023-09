El Festival Internacional de la Gaita ha cerrado su décimo sexta edición con buen sabor de boca. En torno a seis mil personas disfrutaron de los cuatro días de programación a pesar de las lluvias puntuales que obligaron a suspender alguno de los pasacalles. "Pudimos recuperar el festival al cien por cien después de la versión ‘light’ del año pasado y de la adaptación que tuvimos que realizar durante la pandemia. Estamos muy contentos con el éxito conseguido. La respuesta de la gente fue muy buena y estamos recibiendo muchísimas felicitaciones", destaca David Muñiz, integrante de la Banda de Gaites Villaviciosa-El Gaitero y el principal encargado de la organización.

En esta edición, además de la agrupación maliayesa, participaron la Escuela de Folclore de Zamora, Escola de Gaitas de Ortigueira (Galicia), Banda de Gaites "Castro Bergidum" (El Bierzo) y Cuncordia a Launeddas (Cerdeña)

La noche folk fue una de las grandes actividades de la programación gracias a las actuaciones de "Alienda", "Project Smok", "Llan de Cubel" y "Deira y Borja Baragaño". "La gente flipó con los grupos y ellos acabaron encantados", afirma. La exposición de trajes tradicionales a cargo del grupo de baile San Félix de Candás y los talleres también reunieron a numerosos asistentes, así como el Mercado Artesano y Ecológico, novedad de esta edición "Todavía estamos reponiéndonos", reconoce.

La banda se tomará ahora un merecido descanso antes de ponerse a planificar la edición del próximo año: "Estamos ultimando algunos detalles de esta edición, pero en octubre ya empezaremos con la siguiente". Por el momento descartan buscar una nueva ubicación, después de que este año tuviesen que reorganizar todo el festival en el último momento al no contar con el permiso para hacerlo en la zona de El Ancho. "No creo que lo volvamos a intentar porque ya nos han dicho que en esa zona es imposible, pero aún no nos hemos puesto a ello", indica Muñiz.

El Festival Internacional de la Gaita de Villaviciosa es una de las citas "más importantes de Asturias por actividades, calidad y días de duración". La banda maliayesa intenta cada edición ir un paso más allá, situando al concejo durante varios días como capital de la cultura asturiana.