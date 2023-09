Es un instante. Unos segundos de silencio, solo rotos por la Banda de Música, que guardan todo el respeto y la devoción que Villaviciosa profesa a la Portalina. Ana María González levanta los brazos y la plaza del Ayuntamiento enmudece. Da comienzo la Danza del Portal. La tradición por excelencia de las fiestas maliayesas volvió a vivirse ayer con la misma emoción con la que nació en 1954.

Los maliayeses la llevan grabada en la piel. Nació por iniciativa de Ramón Rivero y Juan José Renedo, que le pusieron letra a una salve perteneciente a los monjes franciscanos. Un reciente estudio de la musicóloga Inés Estrada Vázquez desgrana la importancia de la composición, que supuso "un hito en la historia musical de Asturias y en la relación entre la música folclórica, la académica y la dancística".

La coreografía llegó un año más tarde de la mano de María Jesús Corripio. Muchos de los que estuvieron en su estreno, ese 12 de septiembre de 1954, son los mismos que siguen participando a día de hoy. "Tenía 15 años", recuerda Mari Luz Fernández. Ella es una de las veteranas de la danza. A sus 85 años hace tiempo que tuvo que dejar su el baile, propiamente dicho, pero nunca ha dejado de trabajar y colaborar para que todo saliese en óptimas condiciones. "Todos los años me digo, este no me voy a emocionar, pero al final siempre lo hago", reconoce.

Para quienes participan de esta tradición, poder bailar la danza "es un sentimiento difícil de explicar. Solo quien bailó alguna vez sabe lo que se siente", dicen. Tal es la devoción que este año por primera vez hubo una lista con cinco parejas en reserva. "Una vez que la gente empieza es muy raro que lo dejen, a no ser que por una causa u otra les sea imposible. Hay gente, por ejemplo, que lo dejó porque se fue fuera por estudios o trabajo, y ahora que han vuelto quieren volver a bailar", explican en la hermandad.

Es el caso de María Orviz y Luisa Noriega. Ambas habían participado en la danza de jóvenes, pero tuvieron que dejarlo por trabajo. La primera, incluso, estuvo varios años viviendo fuera de Villaviciosa "y no podía estar para las fiestas". El año pasado decidieron volver a colaborar. "Mi madre murió y se lo ofrecí a la Virgen, que bailaría siempre que pudiese", reconoce Orviz, para quien poder formar parte de la danza es "todo un orgullo". Es más, recuerda, "mi tía abuela participó el primer año que se hizo la danza".

Es precisamente este arraigo entre la población, el cariño y respeto que los maliayeses tienen a la danza y a la salve del Portal, así como su gran interés cultural, lo que ha llevado al equipo de gobierno a anunciar su intención de impulsar la petición de que sea declarada como Bien de Interés Cultural (BIC) del Principado. Un proyecto que se verá reforzado con el estudio realizado por Inés Estrada.

Esta decisión ha sido gratamente recibida entre los danzantes, que ayer se mostraron a favor de la candidatura. "Todo lo que sea impulsar aún más la danza, bienvenido sea. Para nosotros no hay nada más especial", opinan. La danza sigue el esquema marcado por la salve. Empieza con el son de una gaita, o un oboe como en este caso, que establece una atmósfera que invita al oyente a sumergirse en la celebración en honor a la Portalina. Es ese momento cuando Ana María González levanta los brazos y los danzantes comienzan con la coreografía. La pieza está formada por tres movimientos que van "in crescendo", intercalando la pasión por la Virgen con el jubilo del festejo popular.

"Me ha encantado. Somos de León y estamos aquí pasando unos días de descanso. No contábamos con ello y nos ha parecido maravilloso, tanto la procesión como la parte del baile. No descartamos volver otro año", asegura Carmen González, para quien lo más llamativo fueron "los niños pequeños. Son muy graciosos".

Y es que la danza tiene su futuro más que asegurado con las nuevas generaciones. No solo los jóvenes han empezado a integrarse en la fiesta, sino que cada vez son más los niños pequeños que quieren participar. "Da gusto verlos bailar", afirma Mari Luz Fernández.

Si bien la procesión y la danza son el momento por excelencia de las fiestas, la programación se extiende mucho más allá. Ayer por la tarde tuvo lugar una nueva edición del circuito de motocross nacional, que reúne a algunos de los mejores pilotos del panorama actual. Además, se llevó a cabo el tradicional concierto de la Banda de Música.

Este lunes arrancará con el concurso de dibujo infantil, a las 11.00 horas en la plaza del Ayuntamiento, donde a continuación tendrá lugar la actuación de "Circando". Paralelamente, se llevará a cabo el desfile de gigantes y cabezudos. Por la tarde tomará el relevo la sidra, con el XXXIX Concurso Regional de Sidra Natural. Doce llagares lucharán por convertirse en el mejor caldo de Asturias, de entre los 36 que se presentaron a esta edición.

En el parque de El Pelambre se llevará a cabo la jira del Portal. En caso de lluvia se restringirá a la carpa ubicada en la misma zona.

La noche se vivirá en los bares, con los "Cancios polos chigres",a partir de las 22.00 horas, que estarán amenizados por Los Gascones y La Xarangana.

El martes y el miércoles aún continuarán las fiestas con diversas actividades para todos los públicos.