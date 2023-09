El concurso de ganado de Villaviciosa ha logrado consolidarse a lo largo de sus sesenta y cinco ediciones como uno de los más destacados de la región. No solo por número de reses –ayer fueron cerca de doscientos animales de raza asturiana de los valles y frisona– sino por la buena organización y la implicación cada vez mayor de los participantes. "Hay muy buen nivel, cada vez es más difícil hacerse con un premio. Ahora todos los ganaderos que participan tienen animales con cualidades más que destacadas para la competición", destaca David Cardín, de la ganadería local Les Roxes, ubicada en Poreñu.

Ellos fueron, sin duda, los grandes vencedores en la categoría de asturiana de los valles modalidad normal, al llevarse los premios a vaca campeona con "Lambada", mejor criador y mejor establo de cuatro animales. También lograron el campeonato de terneras y novillas. "Mi abuelo fue quien empezó con la ganadería, pero fue mi padre quien decidió empezar a enfocarse en los concursos", recuerda Cardín.

David representa la tercera generación de la ganadería, aunque lamentablemente la inestabilidad del sector lo ha llevado a buscar un trabajo alejado del campo. "Yo me dedico a otra cosa, pero ayudo a mi padre con la ganadería. Al final tener un sueldo fijo al mes te da una tranquilidad. Aquí tienes pérdidas y gastos, hay meses buenos, pero también otros que no lo son tanto", reconoce.

De ello es consciente Carlos Vega, quien pese a sus tan solo 13 años tiene claro que su vida es la ganadería. "Me gustaría estudiar veterinaria, aunque es verdad que cuando era más pequeño me parecía más fácil", reconoce. Sabe que tener una carrera le proporcionará un colchón de seguridad. "Mis padres siempre me dicen que tengo que estudiar, si no no me dejarán ser ganadero. Es normal, con que se te ponga una vaca mala es suficiente para que todo se acabe. Nunca sabes lo que puede pasar", afirma.

El colungués nació casi "en la cuadra" de la ganadería La Cantera. "Mi bisabuelo ya había tenido vacas, pero cuando mi padre quiso empezar lo hizo desde cero. Yo nací dos años después y siempre estuve entre vacas. Muchas ya nos conocen a mi hermano Carlos y a mi, así que cuando mi padre no está –porque es veterinario–, nos cargamos nosotros", explica.

Para ellos una buena vaca debe tener "una buena grupa para que al partir no tenga problemas y pueda hacerlo sin ayuda. Luego están las patas, una línea lumbar recta y, en lo que yo menos me fijo, que es la cabeza".

Incorporaciones como la de estos dos hermanos son más que necesarias en un sector ávido de relevo generacional. "Si no tienes ya alguien en la familia que se dedique a la ganadería es muy difícil que alguien quiera empezar de cero", reconoce Hernán García Cadaveda, de la ganadería gijonesa con el mismo nombre.

El sector ganadero, dice, "está muy mal. Primero la pandemia, luego la subida del precio de los cereales, la guerra de Ucrania... Se juntó todo a la vez". "Es muy difícil mantenerse. Solo pedimos que al menos los precios se mantenga, que no bajen", ruega. Por suerte, las ayudas aprobadas por la Administración alivian ligeramente la situación. "Si no tuviéramos eso sería totalmente imposible salir adelante".

También concursos como el de Villaviciosa sirven para poner de relevancia el importante y gran trabajo que se viene realizando en las ganaderías, cada vez más profesionalizadas. "Hay que destacar la calidad de los animales, el buen manejo en pista por parte de los participantes y, especialmente, agradecer al Ayuntamiento de Villaviciosa la buena organización del concurso", opinó uno de los jueces.

El certamen ganadero se convirtió en el plato fuerte de la última jornada de las fiestas del Portal, que ayer llegaron a su fin después de seis intensos días de actividad. La programación de la jornada incluyó además un festival de tonada asturiana con la participación de Luis Estrada, Álvaro Fernández y Liliana Castañón, acompañados a la gaita por Óscar Fernández y a la guitarra por José Valle.

De tarde hubo un pasacalles de la banda de gaitas Villaviciosa-El Gaitero y los grupos de baile Aires de Asturies y Les Xanines de Quintes. En el apartado musical, la verbena del miércoles del Portal estuvo amenizada por el grupo Da Silva. "Es muy guapo ver a tanta gente mayor bailar y disfrutar en la plaza del Ayuntamiento", destacó una vecina. De noche actuó el grupo "D’Cano".