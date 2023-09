El saneamiento de Les Mariñes de Villaviciosa se ejecutará por núcleos más pequeños, en lugar del ambicioso proyecto inicial que estaba previsto. "Se trata de una zona compleja porque son núcleos de viviendas unifamiliares bastante dispersas, con arroyos que van fragmentando mucho el territorio. En un principio había un proyecto muy ambicioso de llevar toda la parte de la rasa de Villaviciosa a la depuradora de Rodiles y lo que pensamos que es más eficiente es hacer proyectos individuales", explicó la consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico Nieves Roqueñí, a una pregunta del diputado de Foro, Adrián Pumares.

El Principado se encuentra actualmente haciendo diagnósticos individuales para comprobar "si merece la pena o no" aglomerar los vertidos en puntos comunes. "Nos pasa muchas veces que en el momento que hemos hecho la red de colectores y tenemos un punto de vertido que aglomera varias viviendas, acaba generando un problema mucho mayor que la solución individual, que muchas veces la obviamos pero acaba siendo mucho mejor", indicó Vanesa Mateo, directora general del Agua.

Reconoció que la red de saneamiento "no se encuentra consolidada", aunque aseguró que a día de hoy "no tenemos vertidos directos a la ría que no se hayan solucionado ya con las actuaciones que hemos acometido".

Respecto al convenio que es necesario firmar para que las obras se lleven a término, Roqueñí apuntó que el saneamiento de Les Mariñes se encuentra incluido en el Plan Hidrológico para el periodo 2022-2027 para su ejecución por parte de la empresa Aquagest. "Primero se necesita una encomienda previa del Ministerio y luego la firma del convenio. Esa encomienda todavía no está hecha", reconoció.