Las explicaciones que la consejera de Industria, Nieves Roqueñí, ha dado sobre el estado en el que se encuentra el proyecto de saneamiento de Les Mariñes han provocado la "indignación" de los vecinos de Quintes, que niegan que sea necesario una encomienda del Ministerio a Aquagest para ejecutar las obras. "El Ministerio no puede hacer ninguna encomienda, porque la competencia es autonómica. Esta señora o no sabe lo que hay o nos está mintiendo", afirma, tajante, Dioni Novel, presidente de la asociación vecinal La Parpayuela.

El "desconocimiento" que, en su opinión, reflejan las declaraciones de Roqueñí ha sido la gota que ha colmado un vaso que viene llenándose desde hace años. "Lo que tienen que hacer es no dilatar más el proceso, firmar el convenio y ponerse a trabajar", insiste el representante vecinal. El Principado y el Estado firmaron en 2008 un convenio para la ejecución de la red de saneamiento de las aguas de Quintes, prevista entonces en el Plan Hidrológico 2007-2015 con un presupuesto de cinco millones de euros. Dicho documento caducó sin que la actuación se llevase a cabo, provocando numerosas quejas vecinales. El proyecto volvió a incluirse en el Plan DSEAR y en el Plan Hidrológico 2016-2021. En esta ocasión con un coste para las arcas del Estado de once millones de euros. El último paso en el proceso ha sido su incorporación al Plan Hidrológico 2022-2026 con una inversión de 13 millones de euros. El noviembre del año pasado el por entonces consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, Juan Cofiño, aseguró que se han dado “todos los pasos para que el saneamiento de Les Mariñes se ejecute” y que la firma del convenio era inminente. Algo que ahora, escuchando a la nueva consejera, parece no ser así. “Nos están tomando el pelo”, lamenta Novel. La asociación vecinal tiene clara cuál debería ser la solución al saneamiento de la zona. “Lo normal es poner una depuradora en la desembocadura del río España y agrupar núcleos más pequeños de viviendas, instalando estaciones de bombeo en aquellas zonas en las que hiciese falta”, proponen.