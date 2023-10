La manzana asturiana busca vida más allá de la sidra. Es, al menos, lo que se ha propuesto el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (Serida) con el programa para promover el cultivo de frutos de mesa y a través del cual presentó ayer en Villaviciosa dos nuevas variedades: la reineta maliaya y la reineta morada. Según Enrique Dapena, el científico responsable de esta iniciativa, se trata de dos tipos de manzana resistentes al moteado, una de las enfermedades más comunes en las pumaradas, y que también presentan baja sensibilidad a hongos como el chancro, el oídio o la monilia. Todo ello hace que sean cultivos muy apropiados para Asturias y abre la posibilidad de que se conviertan en un notable complemento para la economía del medio rural de la región.

Fue el propio Dapena quien se encargó de detallar las características de estos frutos durante un acto englobado en el programa del Festival de la Manzana de Villaviciosa y que tuvo lugar en el Ateneo Obrero, con la presencia del alcalde, Alejandro Vega (PSOE), y de la directora del Serida, Mamen Oliván. El investigador explicó que las dos nuevas variedades descienden de la también asturiana reineta encarnada, a partir de un cruzamiento que se realizó en 1994 dentro del programa de mejora genética de fruticultura emprendida por el Serida. Se trata, en ambos casos, de frutos de tipo semiácido, que maduran a mediados del mes de octubre y presentan una producción "bastante elevada y regular", así como un tamaño de medio a grande. La maliaya tiene una coloración roja y roja-anaranjada, con estrías rojas y púrpuras y lenticelas blancas. La morada presenta un color rojo y púrpura, con estrías púrpuras y también con lenticelas blancas.

A pesar de que la mayoría de la producción de manzana asturiana se dedica a la elaboración de sidra, Dapena subraya que la región cuenta con unas condiciones agroclimáticas "muy favorables" para las variedades de mesa, cultivo que tuvo una notable relevancia en el campo asturiano hasta la década de los setenta del pasado siglo, cuando entró en un declive que se extiende hasta la actualidad. Para revertir tal situación, el Serida puso en marcha hace ya décadas una línea de cruzamientos destinados a la mejora de la calidad genética de las manzanas autóctonas. Según Dapena, esos procesos llevaron a la preselección inicial de tres nuevas variedades de mesa, descartándose una de ellas para que las seleccionadas fueran finalmente la reineta morada y la maliaya, adaptadas a las condiciones húmedas del cultivo en Asturias por su resistencia al moteado y una baja sensibilidad al chancro o a la monilia. Además, sus características facilitan la recogida directa del árbol, que, contra lo que sucede con las manzanas de sidra, resulta imprescindible en el caso de las de mesa.

Aunque estas dos nuevas variedades ya han sido registradas oficialmente, aún tardarán un tiempo en estar a disposición de los cosecheros. De acuerdo con los cálculos de Dapena, habrá que esperar a 2025.

Comercialización

El principal experto del Serida en manzanas está convencido del potencial que pueden tener las de mesa asturianas en el caso de que se afinen los cultivos con las variedades más adecuadas a los condicionantes del cultivo en la región y a través de canales de comercialización eficaces, como sucede en otra partes de España. No hay que perder de vista que el Principado fue la mayor potencia productora de manzana del país hasta mediados del siglo pasado. Tal liderazgo se perdió por la pujanza de los nuevos cultivos del nordeste peninsular y por la ausencia de unas vías de comercialización capaces de hacer frente a una competencia que, desde luego, no era superior en cuanto a calidad. Tomando como base la revalorización que ha tenido en los últimos años la manzana de sidra, potenciada con el impulso que ha supuesto para el sector la consecución de la Denominación de Origen Protegida (DOP), el Serida también aspira a un renacer de las variedades de mesa. A este respecto, aboga no solo por aprovechar mejor los manzanos que se conservan en las pumaradas tradicionales, sino también por la creación de nuevas plantaciones. Además, la propuesta que ha venido defendiendo también se sustenta en la producción ecológica. A este respecto, una posibilidad que se ha venido defendiendo desde el Serida es la creación de cooperativas de productores y marcas que destaquen y protejan la calidad de las manzanas asturianas.

La reineta encarnada, de la que provienen las dos variedades presentadas ayer en sociedad en Villaviciosa, es una de las manzanas de mesa tradicionales de Asturias, pero bastante más sensible a las enfermedades y a los hongos que la maliaya y la morada. Otras manzanas de este tipo habituales hasta no hace tanto en el medio rural de la región son, por ejemplo, la reineta roja, reineta blanca, gris de Canadá, carapanón, panera, carrió y mingán.