El Ayuntamiento de Villaviciosa y la Fundación José Cardín Fernández se han unido a DKV e Integralia como promotores del proyecto. Se basa en itinerarios de empleo mediante la capacitación en competencias digitales de personas con discapacidad y el aprendizaje en el tejido empresarial de la Comarca de la Sidra, fundamentalmente.

Durante su intervención, Javier Vega de Seoane, con casa en La Isla (Colunga), animó a los empresarios a ser "reactivos a la hora de poner sus capacidades al servicio de la sociedad". Con la experiencia que surge de los ocho centros con 650 personas con discapacidad que dependen de DKV y de Integralia, también destacó la "gran capacidad y actitud" de estos empleados. "Son unos seres extraordinarios", sentenció al inicio de un acto en el que se procedió a la entrega de diplomas a la primera promoción de personas con discapacidad que han sido formadas en materia de "testing" y habilidades digitales en la Mancomunidad de la Comarca de la Sidra.

Los responsables de este programa formativo destacaron la importancia de acabar con la brecha digital de las personas con discapacidad a través de soluciones inclusivas relacionadas con las competencias digitales como las que pone en marcha la Mancomunidad de la Comarca de la Sidra. Su objetivo final es fomentar el empleo de este segmento de la población en el sector TIC del medio rural. En este sentido, Vega de Seoane subrayó la relevancia que tiene el que las personas puedan trabajar en sectores tecnológicos avanzadas sin salir de sus lugares de residencia, algo para lo que considera fundamental la extensión de las conexiones a internet de alta velocidad.

El programa diseñado para la jornada incluyó la mesa redonda "Los retos sociales y de salud de las personas con discapacidad de la Comarca de la Sidra", con la participación de Pablo García, viceconsejero de Política Sanitaria del Principado; Mónica Oviedo, presidenta de COCEMFE Asturias, y Enrique Rodríguez Nuño, director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, todos bajo la moderación de David Camps, director de Comunicación de la Fundación Integralia.

También estaba programada una segunda mesa redonda sobre "El sector TIC, fuente de empleo para las personas con discapacidad de la mancomunidad", con la participación de Enrique Jáimez, director general de Cluster TIC; Pablo Priesca, director general de CTIC, y Francisco Díaz Solís, director del Centro de Apoyo a la Integración de Arriondas.

