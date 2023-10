Las temperaturas más elevadas de lo habitual que se registran en Asturias de un tiempo a esta parte provocan un impacto directo en la naturaleza. El calor de septiembre y de las primeras semanas de octubre ha generado desajustes en ciclos biológicos y floraciones a destiempo. Así, en Villaviciosa, se dan casos de frutales, como los pumares, que han visto alterado su ritmo y presentan en octubre la segunda floración en un mismo año.

Casos de este tipo se pueden observar en pumaradas de Oles, Amandi, Tornón, Camoca, Grases, San Martín del Mar o Argüeru, entre otras parroquias. Un buen ejemplo lo tiene José Ángel Suárez Rivero en su plantación de Tornón. Con un centenar de árboles cargados de manzanas, más de una docena están con fruto y floreciendo de nuevo. "El anómalo calor de las últimas semanas está alterando el ritmo de los pumares, que florecen dos veces. Están desorientados con esa meteorología y asombra verlos cargados a la vez de manzanas y de nuevas flores, de las que algunas ya tienen nuevos brotes de manzanines", detalla Suárez. "Se trata de un fenómeno muy extraño, ya que, con tanto calor, las manzanas no se desarrollan del todo y se han quedado pequeñas", explica este experto cosechero que lleva entre pumares y manzanas más de cuarenta años.

Preocupado por cómo está afectando el cambio climático, el cosechero maliayés reconoce estar "asombrado" por el trastorno que aprecia en sus pumares en los últimos tiempos. "El año pasado me pasó un caso que no había visto nunca. Pumares que florecieron en pleno invierno y tuvieron manzanas a principios de año. Como siga este clima así, muchos pumares se van a secar. No sé lo que nos va a pasar en un futuro con este cambio de clima, pero seguro que nada bueno", subraya José Ángel Suárez con evidente preocupación.

En parecidos términos se expresa José María García Obaya, de Bedriñana, que tiene en La Peruyera una pumarada con más de trescientos árboles de las variedades de alta calidad aceptadas para la elaboración de sidra acogida a la Denominación de Origen Protegida (DOP). Más de una docena de ellos también presentan en estos momentos una sorprendente segunda floración anual.

"Es la primera vez que veo mis pumares con nuevas flores en septiembre y octubre. Tengo árboles de las variedades raxao y xuanina que, con tanto calor, se ve que se sienten engañados por la temperatura de treinta grados tan anormal para ser otoño", explica este cosechero maliayés, que dice estar "muy sorprendido" tras casi sesenta años entre pumares, muchos de ellos heredados de sus padres y abuelos.

"Mi güelu José Hilario era pumaeru y vendía frutales por les feries, yo llevo toda mi vida cuidando pumaradas. Estoy preocupado porque veo que hay pumares trastornados, que tienen manzana y que, a la vez, están perdiendo las hojas y echando flor. Es todo muy extraño. De seguir así este tiempo que tanto trastorna a los pumares, tengo miedo de que el año que viene no tengamos ni flores ni manzanas", añade el cosechero sobre las consecuencias que pueden derivarse del raro fenómeno.

Estrés

Juan Carlos García Rubio, técnico del área de Experimentación y Demostración Forestal del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (Serida), con sede en Villaviciosa, ha analizado los efectos en los pumares del intenso calor de los últimos meses. "Hay que tener en cuenta que el cultivo del manzano en Asturias, en el 99% de los casos, está sin riego, por lo que en años de veranos muy secos, como 2023, las plantas sufren un estrés hídrico importante. Y mucho más en años de cosecha como este. Algunas plantas con mayor estrés y más débiles, por distintas razones, entran al final del verano en modo otoño anticipadamente, como medida de supervivencia, lo que no ocurre en plantas con riego y activas hasta final del otoño", explica el especialista. "Si a esta situación a final de verano le sigue un periodo de lluvia, unido a altas temperaturas, la planta se activa de nuevo y en algunos casos puede haber algún árbol que emita flores, bien de forma parcial o total, pensando que ya ha pasado su periodo de receso invernal", añade este experto en horticultura sobre la sorprendente situación que se vive en algunas pumaradas de la capital manzanera de España.