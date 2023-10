A destajo. Así trabaja la artesana de Villaviciosa Patricia Escobar desde que la reina Letizia le compró unos pendientes de su primera colección de joyería orgánica, hecha a partir de magaya de sidra, en la celebración del premio "Pueblo ejemplar" de la Fundación Princesa de Asturias a Arroes, Peón y Candanal. La joyera tiene ahora una larga lista de pedidos por toda España y hasta ha recibido encargos para el extranjero que se irán Portugal, Bélgica y Alemania en las próximas semanas.

"No me esperaba esta repercusión. Estos días tenía cosas que hacer y tuve que pararlo todo para poder atender tantos pedidos", comenta la artesana y fundadora de la marca Mondo Manzana, con sede en la Villa. Es tal la cantidad de trabajo que tiene, que ha decidido mantener el taller abierto en las horas del mediodía para poder dar salida a todos los encargos que ha ido recibiendo desde que la Reina lució sus creaciones: "Creo que tengo para una temporada", apunta sonriente.

La Reina se quedó prendada de los pendientes, que muestran un dibujo de una manzana y una botella de sidra, durante el recorrido que la familia real hizo por las tres localidades maliayesas con motivo de la entrega del galardón. Allí estaba Escobar como parte de los artesanos locales que mostraron sus trabajos. "Actuó muy natural, empezó a probarse y mirarse en el espejo mientras el Rey me preguntaba cómo los hago y, al final, se los llevó puestos. Insistió en pagar y, después, vino alguien de Casa Real y lo hizo", recuerda.

La artesana está comprobando de primera mano que la ropa y los complementos que luce doña Letizia se agotan al instante. Prueba de ello es la larga lista de encargos que tiene de personas ilusionadas con lucir los mismos pendientes que la Reina, conocidos como "los míticos" al ser parte de la primera colección que sacó al mercado. "Es una pieza que gusta mucho a la clientela. De hecho, al principio la colección se llamaba 'Seronda' pero lo cambié porque todo el mundo se refiere a ellos como los pendientes míticos", explica Escobar. Además, para mayor promoción, ha incluido una fotografía de la Reina con el par de pendientes en el escaparate de su taller de la Villa y la gente no para de entrar y preguntar por ellos.

La artesana comenzó hace cinco años con el proyecto de Mondo Manzana. Fue después de un paseo otoñal por Arroes, donde su hija se fijó en la cantidad de fruta que había en el suelo y las cunetas al ser un año de gran producción manzanera. "Estaba como una alfombra y, como por aquel entonces daba talleres a niños sobre reciclaje, empecé a unir ideas y se me ocurrió jugar con la magaya a ver qué se podía hacer. Después de probar y probar de distintas maneras, porque no quería que el proceso generase algún tipo de residuo, dí con una amalgama que funciona y en la que no es necesario usar el horno, porque se va secando poco a poco durante meses", explica.

El proceso se realiza al cien por cien con material orgánico. Es la pasta base sobre la que la artesana hace las piezas de joyería, en las que incluye diseños que ella misma dibuja, como la manzana y la botella de sidra. Después, tan solo añade una capa final que aporta brillo a las piezas sin emplear ningún tipo de resina. "El material tiene un acabado muy guapo porque envejece como el cuero", detalla sobre la pasta orgánica sobre la que elabora creaciones como pendientes, colgantes, llaveros o broches.

"Los míticos" no son las únicas piezas de Mondo Manzana que tiene doña Letizia, pues entre los regalos institucionales que le hicieron a la familia real durante la entrega del premio "Pueblo ejemplar" se encuentra otro par de pendientes de la nueva colección que Escobar sacará al mercado próximamente. "A ver si se los veo puestos en algún acto, me haría muchísima ilusión", comenta.

Además de la visibilidad que le ha dado que la Reina luciese sus pendientes, lo que se traduce en cientos de encargos, Escobar destaca que lo mejor es que "es una manera de felicitar a los artesanos, con un guiño al mundo de la manzana pero también al de la artesanía", concluye feliz, mientras trabaja en su taller, por donde estos días pasan decenas de personas en busca de los pendientes de la Reina.