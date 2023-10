Agustín Alonso encontró en la escritura una vía de escape al “frío mundo de los números” en el que su trabajo como director de entidades financieras le obligó a sumergirse durante años. Publicó su primer libro en 2010, con una recopilación de esos textos que había ido escribiendo entre hojas de cálculo y cuentas. Una década después, acaba de terminar la presentación de su octava obra, "La soledad de los instantes", y ya prepara la publicación de la siguiente: "Habitar las huellas".

"La poesía sale sin incidir en ella, fluye sola. Solo hay que estar conectado a lo que sucede, anotarlo y luego ya, con tranquilidad, se va desarrollando", afirma. Hasta el momento, ha escrito más de quinientos pomas y tiene finalizados tres libros más, a parte del que presentará el próximo año. Su último poemario publicado pone el foco en los pequeños momentos. En esos recuerdos fugaces que acaban siendo lo verdaderamente importante. "La poesía es un chispazo, un fulgor, un instante. Estamos acostumbrados a vivir siguiendo el espectro temporal de años, meses, días… Pero se nos olvida algo muy importante, el instante, que es lo que mide la emoción"W, opina el avilesino, afincado desde hace años en Villaviciosa.

Alonso cuenta en su haber con más de medio centenar de reconocimientos y ha sido finalista en certámenes como el Premio Internacional de Poesía Juan Ramón Jiménez de Estados Unidos, el Certamen de Poesía José Carlos Capparelli de Argentina y mención de honor en el Concurso Poético Notas Migratorias César Vallejo de Perú. "El participar en concursos me obliga a renovarme, a no estancarme. En la gran mayoría los textos que te piden tienen que ser inéditos, por lo que siempre debo tener algo nuevo. Cuando sacas el primer libro te queda un vacío, no sabes si volverás a conseguir tener tantos poemas como los que habías ido acumulando durante años, pero por suerte no he tenido ese problema", explica.

"Por suerte, hay un resurgimiento poético importante. Hasta una determinada época la poesía era muy cerrada, estaba destinada a un sector concreto. Con internet, de la noche a la mañana todos nos sentimos escritores, queremos contar nuestros sentimientos", destaca. Aunque esta "nueva poesía" se diferencia mucho de la tradicional. "Es más directa, cotidiana y automática. No es tan técnica y llega mucho más a la gente", dice. Porque si Alonso tiene una cosa clara es que “la poesía tiene que ser entendida, el lector debe identificarse con ella. Cada verso de un poema debe ir poniendo imágenes en nuestra cabeza. Si eso ocurre, es que es bueno”.