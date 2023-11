La Navidad se ha adelantado este año en el grupo El Gaitero entre espectaculares juegos de luces, pipetas de sidra y un ambiente barroco que convirtió la antigua bodega histórica en un escenario mágico. La empresa de Villaviciosa acogió ayer una fiesta a la que acudieron "aquellos que queremos y nos quieren". "Es el segundo año que lo hacemos, el anterior se enmarcó en otro evento. Nuestra idea es que se convierta en una cita anual. Queremos sorprender y que sea algo totalmente distinto de una edición a otra", anunció María Cardín.

La fiesta fue organizada por la empresa Rumor, propiedad de la influencer Ana Gayoso. "El año pasado la fiesta tuvo mucho éxito, pero este queríamos romper con todo. Hemos hecho un montaje mucho más barroco, hemos disminuido la convocatoria y puesto un ‘dress code’ un poco más formal", explicó. Los invitados fueron recibidos con un aperitivo a la entrada de la bodega. Al fondo, una gran cortina negra impedía ver el escenario donde se produciría la cena. Pasadas las nueve de la noche, el telón se abrió para dar paso a un espectáculo de luces rojas que sorprendió a todos los asistentes y que se alargó durante toda la velada. La bailarina Xana Collado interpretó en directo varias piezas del "Cascanueces" y el hilo musical corrió a cargo de un cuarteto de cuerda.

Figuras como el piragüista Saúl Craviotto, el secretario general de la Cámara de Comercio de Gijón, Álvaro Alonso, y el presidente de Otea, José Luis Álvarez Almeida, se sentaron en una mesa en la que compartieron cena con influencers como la estilista de moda Patricia Sáez, la decoradora Isabel Rodríguez, Jackeline Marcano (Lady Gastro) y María Oronoz (Martina por el norte), entre otras.

Con todos sentados, fue María Cardín la encargada de dirigir unas palabras a los asistentes. La directora comercial recordó en su discurso que El Gaitero es "una empresa asturiana y familiar, con unos valores unidos a la tradición y a la innovación". Con una trayectoria de más de cien años, pero con un presente y un futuro más que asegurado. "Hoy estamos sentadas en esta mesa cinco mujeres de distintas generaciones. Estamos muy pegados a nuestra tierra, es aquí donde nos queremos quedar", afirmó.

La empresa se encuentra inmersa en plena temporada de mayanza y con la vista puesta en la campaña de Navidad, "fundamental para nosotros". "Está habiendo menos manzana de la esperada. Lo ideal sería que el año que viene hubiese más de la que se prevé porque se equilibraría, pero no tenemos claro que vaya a ser así", afirmó. En general, reconoció, "el año no está siendo bueno". "La gente no lo está pasando bien y nuestros productos, aunque son accesibles, son de celebración. En este tipo de épocas, la gente suele dejar de lado lo superfluo. Aunque la Navidad es la Navidad y todo el mundo quiere celebrarla. Nosotros afortunadamente seguimos estando en casi todos los hogares españoles", indicó. Y cada vez más en los extranjeros. "Todo lo que es exportación de Navidad, excepto Europa, ya ha salido. La exportación está casi ‘de vacaciones’ se podría decir porque aquello que no es navideño en muchas ocasiones te lo echan para atrás porque los importadores están centrados en esta campaña", remató.

Una campaña de Navidad que, a partir de ahora, comenzará con El Gaitero. "Queremos que verdaderamente sea el evento de El Gaitero el que abra la temporada de la Navidad, y siempre con un montaje diferente", dijo. Que los invitados se vayan preparando para el del año que viene.