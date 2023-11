La jornada de convivencia de las personas mayores de Villaviciosa se consolida un poco más cada año. Cuatrocientas personas participaron en la fiesta celebrada ayer en el restaurante Amandi, casi cincuenta más que el año pasado. “Esto nos da mucha alegría y mucha fuerza para continuar; esperamos que quienes venís por primera vez lo consideréis a partir de ahora una cita ineludible de vuestro calendario. Las personas de la tercera edad sois una parte importante de la sociedad”, afirmó la edil Lorena Villar, que acudió en representación del alcalde.

El encuentro fue uno de los más emotivos de los últimos años. Mercedes Busto fue a sus 93 años nombrada ‘Abuela del año’. Un reconocimiento que la pilló totalmente por sorpresa y por el que no pudo evitar derramar alguna lágrima. “Estoy emocionadísima. No me lo esperaba para nada, aunque ya contaba yo con decirle al alcalde que a ver cuándo me hacían un homenaje”, reconoció.

El título del ‘Abuelo del año’ fue para Benito Cueto, quien cumplió 93 años hace tan solo seis días. Natal de Tornón, conoció a su mujer en Villaverde y justo se trasladaron a vivir a Carda, donde residieron más de cuarenta años. Él dedicó su vida a la compra-venta de ganado, aunque ahora, ya jubilado, disfruta de dar largos paseos. “Todos los años venimos a la comida, siempre fuimos muy fiesteros y de viajar. Nos gustaba mucho bailar y reconozco que lo hacíamos bastante bien”, aseguró.