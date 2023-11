Encontrar una técnica para conservar los ovocitos de vacas, como se hace en mujeres, para mejorar el potencial reproductivo de las hembras y recuperar especies en peligro de extinción, como las razas autóctonas asturianas. En eso consiste el innovador proyecto que lidera a nivel nacional el Servicio de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (Serida), perteneciente a la Consejería de Ciencia. La investigación, que durará cuatro años y está financiada por la Agencia Estatal de Investigación con 168.750 euros, se centrará en la conservación de la corteza ovárica de las hembras –la capa más externa del ovario–, ya que en animales, y al contrario de lo que sucede con humanos, la congelación de ovocitos no es una opción viable.

"Al estar los ovocitos en el propio tejido ovárico creemos que, desarrollando un método apropiado, resistirán mejor a la congelación", explica Carmen Díez Monforte, científica del área de Genética y Reproducción Animal del Serida. El proceso para conseguirlo será, no obstante, largo y complejo. "Trabajaremos con ovarios de vacas que llevan al matadero. Lo primero que haremos será caracterizar la corteza ovárica y ensayar diferentes técnicas de conservación a baja temperatura, con el objetivo último de producir embriones in vitro a partir de los ovocitos congelados", detalla Díez. Por un lado utilizarán métodos de congelación tradicional y por otro, la vitrificación. En ambos casos, no se trata de congelar los ovocitos directamente, sino que hay que tratar previamente los tejidos para protegerlos del frío y programar el enfriamiento a diferentes velocidades.

De conseguir un protocolo efectivo, Asturias estaría dando un paso de gigante en el campo de la conservación de recursos genéticos. Hoy en día, su conservación solo se hace mediante la congelación del semen o de los embriones, que ya contiene genes de ambos sexos. "Según un reciente estudio, el 95% de los ovocitos presentes en el ovario de la vaca no son aprovechados al no alcanzar el estadio óptimo de desarrollo. Sin embargo, son un material de alto valor para los programas de conservación de recursos genéticos", comenta Carmen Díez. Es decir, si hubiera bancos de ovocitos como los existen en las clínicas de reproducción asistida humana, se incrementaría el potencial reproductivo de las hembras. Y además contribuiría a la conservación de animales en peligro de extinción.

"En realidad, se podría aplicar a otras especies de mamíferos que tuviesen un número reducido de ejemplares, recuperando los ovarios de las hembras que murieran o se sacrificaran y conservando la corteza ovárica. Eso sí, nosotros empezaremos a trabajar con las vacas y, aunque es posible que la tecnología que desarrollemos haya que modificarla para adaptarla a otras especies, siempre es abrir una puerta que nos permitirá seguir investigando", remata Díez. En el proyecto trabajan un total de once investigadores de España y el extranjero. También participa la Universidad de Oviedo.