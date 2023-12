Preocupación entre los usuarios de la Ruta de los Molinos del río Merón tras encontrarse este jueves con el agua llena de espuma. "He estado muchas veces por la zona, es un camino que hago a menudo, y nunca había visto el río en estas condiciones. Era el festival de la espuma", advierte un caminante.

Según este testimono, la espuma era de color blanco y se extendía desde el inicio de la ruta, cerca de la playa, y continuaba a lo largo de todo el trayecto. "No era como en otras épocas de lluvia en las que ves el agua revuelta. Había espuma en cada recoveco. Tenía que venir de algún tipo de vertido, no sé si intencionado o no, pero no era normal", subraya el usuario de la rura. Esta no es la primera vez que el río presenta esta estampa, aunque en los últimos años la situación había mejorado.

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico ejecutó el mes pasado en el río, concretamente en las inmediaciones del Xelín, las actuaciones necesarias para retirar los árboles caídos, o con riesgo de hacerlo, con el objetivo de mantener la capacidad de desagüe del cauce y evitar inundaciones. También se adecuó la vegetación de ribera arbustiva. Los trabajos tuvieron un coste de 10.000 euros e incluyeron también acciones en el río España, a la altura del puente de Arroes, y e el arroyo de la Ñora, en las proximidades de Quintueles.

Estos trabajos se realizaron a través de la empresa pública Tragsa, dentro del programa de mantenimiento y conservación de cauces que desarrolla la CHC fuera de las zonas urbanas.