La ría de Villaviciosa es un espacio único en la costa cantábrica asturiana, en el que se pueden observar más de trescientas especies de aves a lo largo del año. La diversidad de sus hábitats y su ubicación como zona de transición entre el medio marino y terrestre, la convierten en un lugar idóneo en el que los animales encuentran un refugio, zonas de cría y gran variedad de alimento.

La guía publicada recientemente por el Principado en colaboración con Seo Birdlife pretende ser una herramienta para todos aquellos que, con respeto, pretendan adentrarse en esta joya natural de la región. En ella encontrarán información e ilustraciones de las 69 especies más comunes, como la gaviota patiamarilla, el cormorán grande, la espátula común, la garceta, el martín pescador, el aguilucho lagunero, el busardo ratonero o el estornino pinto, entre otros.

El documento también incluye recomendaciones para aprender a identificar las distintas especies. El tamaño, la conducta, las proporciones, los cantos o la época del año en la que se observe es fundamental para determinar de qué ave en concreto se trata. También las marcas y colores, así como el hábitat de la ría en la que se encuentre.

Aunque la parte más importante de la guía quizás sean los consejos para realizar una observación que no genere impactos negativos en las aves y sus hábitats. Se recomienda, por ejemplo, ser prudente a la hora e compartir información delicada sobre especies protegidas y colaborar siempre que se observe una situación de riesgo para ellas. No acosar a las especies, respetar la normativa sobre protección de aves en todo momento, no alterar el comportamiento de las aves, y, sobre todo, recordar que se trata de un espacio protegido son las indicaciones para conocer y disfrutar de este espacio.

“La ría y su entorno más inmediato está formado por ecosistemas frágiles, sometidos a grandes presiones ambientales y amenazas de origen antrópico. La ría no es ajena a la crisis provocada por el cambio climático ni a la crisis de la pérdida de diversidad biológica. Estamos a tiempo de frenar la contaminación del estuario y tomar medidas de adaptación y mitigación del cambio climático que sirvan para que los ecosistemas sean más resilientes”, se recuerda.