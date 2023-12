En Asturias hay tradición y música "pa' rato". El festival navideño de la Escuela Tradicional y la Banda de Gaitas de Villaviciosa convirtió ayer el Teatro Riera en una auténtica fiesta con la que demostraron que la cultura asturiana tiene la cantera más que asegurada. "Como presta ver a la gente joven que viene detrás. En Villaviciosa tenemos suerte de tener una escuela como esta", destacó Illán Escalada, que presentó junto a Carolina Rodríguez una cita en la que brillaron los grupos de alumnos de gaita, acordeón diatónico, baile, pandereta y tambor que fueron desfilando por el escenario al son de canciones populares tanto del oriente como del occidente de la región.

Escalada, maestro de ceremonias, recordó que "es importante mantener lo nuestro" y que tanto la escuela como la banda de gaitas ofrecen un ambiente más que atractivo para introducirse en el mundo de la música tradicional. "Somos familia", aseguró. Defendió lo de aquí. La cultura, la música y la lengua. "Porque siempre que tengo un micro no puedo evitar pedir la oficialidá, que es un derecho que no nos están dando", señaló. Y también a los pequeños negocios del concejo. "Cuando escribais la carta recordar que hay que pedir a los Reyes Magos que no sean vagos y no lo pidan todo por internet, que compren también en el comercio local", ánimo a los asistentes que llenaron el teatro.

Tras el festival de la Escuela de Música Tradicional llegó el turno de entregar los galardones anuales de la Banda de Gaitas, que este año incorporaron por primera vez una mención especial para el músico cubano Orestes Barbachán, conocido como "Pájaro loco", quien lamentablemente no pudo acudir a recoger el galardón. Quién si acudió fue Delfín Valdés. "Este año sí", pues en la edición pasada se anunció que iba a ser uno de los galardonados, aunque realmente el premio recayó en David Muñiz, integrante de la banda al que engañaron para mantener el reconocimiento en secreto hasta el último momento. Se lo debían, por tanto, y el fundador de La Tarrancha fue reconocido como referente en la defensa y difusión del folclore tradicional.

"Me presta el reconocimiento por parte de gente a la que tengo aprecio. La banda y la escuela llevan muchos años trabajando. Cuando yo era guaje quería aprender a tocar la flauta travesera, pero de aquella no había escuelas de música tradicional", recordó. Ahora mismo son una realidad, porque "hay gente como la Banda de Gaitas de Villaviciosa que tiran por ello. Larga vida para las escuelas de música tradicional. Villaviciosa es un ejemplo de grandes músicos. Tenéis un concejo lleno de grandes artistas", destacó en su intervención.

El galardón por el apoyo a la banda fue para dos antiguos integrantes, Noelia Fernández y José Luis Llera, quien tampoco pudo acudir, pero mandó un vídeo agradeciendo el reconocimiento y recordando los buenos momentos que había pasado en la agrupación, que no siempre fueron fáciles, pues necesita mucha dedicación, pero sí "fueron los mejores".