Dulce Navidad en el obrador de las Clarisas: "Se vende todo lo que hacemos y más si lo hubiera"

En el monasterio de Las Clarisas de Villaviciosa no hay ni un momento para el descanso. La época de Navidad es para ellas la más intensa de todo el año. La venta de sus dulces se duplica en estas fechas, haciendo en muchas ocasiones muy difícil poder atender la demanda existente. “Si fuésemos más e hiciésemos el doble de dulces, los vendíamos todos”, aseguran.

Su jornada de trabajo en la cocina comienza a las nueve y media de la mañana. La hermana Andrea Hernández es la encargada de gestionar la producción y dividir las tareas. “Cuando llegué no sabía ni hacer arroz. El primer día me quedó crudo”, recuerda. Ahora es capaz de elaborar galletas, mazapanes y polvorones de forma totalmente artesanal. “Es algo de lo que presumimos", dice, "de hacerlo todo a mano”.

Las recetas empiezan, en su mayoría, con la masa y se van adaptando según el producto final. Por ejemplo, en el caso de las galletas tocaría amasar, cortar con la forma deseada y dejar enfriar antes de meter al horno. Una vez hechas sería el turno de pintar. “Las hay de chocolate, con pintura de huevo o que pueden llevar pasas o almendras. Todo eso lo tenemos que ir haciendo galleta por galleta”, explica.

Las hermanas utilizan “la mejor materia prima del mercado para ofrecer un buen producto”. “Usamos mantequilla y nada de colorantes ni conservantes. Eso es una dificultad porque los dulces duran menos y si no se venden se tienen que tirar. Pero nos parece algo importante, hay que mirar por la salud de las personas”, afirma la abadesa, María Luisa Picado. Por eso, entre su oferta de dulces se incluyen “Inesitas” para diabéticos.

Lo que más tiempo les lleva son los polvorones y mazapanes, a los que deben dedicar varios días. “Una vez haces la figura del mazapán la tienes que dejar un par de días para que se ponga dura. Tiene que salirle una especie de costra y entonces es cuando se barnizan con yema de huevo y se llevan al horno”, describe Hernández. En total, las Clarisas ofertan en torno a una docena de tipos de dulces. “Es mucho trabajo, pero tenemos que tener de todo porque si te falta algo es lo que te piden”, afirma Romina Saraceno, la otra hermana encargada de ayudar en la repostería.

Una vez tienen los dulces elaborados toca empaquetarlos. “Nosotras montamos las cajas, cortamos las bolsas y los cordones con las que las cerramos, ponemos las pegatinas y lo apuntamos todo. Tenemos que llevar un control muy estricto, nunca ha pasado nada, pero si fuese así sabríamos el lote, la fecha, los ingredientes que llevaba el producto”, explica Saraceno. “Aquí también viene Sanidad”, apunta su compañera.

El monasterio de Las Clarisas cuenta actualmente con seis monjas, aunque dos de ellas están enfermas por lo que en la cocina son normalmente dos o tres. Todo este trabajo lo realizan además en muchas ocasiones paralelamente con otras tareas. “Nos dividimos. Yo estoy pendiente de la cocina y el timbre de la portería, y sor Andrea en la cocina y con la hermana mayor. El problema es cuando tenemos un día que viene mucha gente, que no nos da tiempo a avanzar”, reconoce.

Los fines de semana son los días más intensos, aunque por semana la actividad no es mucho menor. Lo comprobó este lunes Tina Villar, vecina de Villaviciosa, que acudió al monasterio a echar una mano a las hermanas. En un momento dado llamaron al timbre y tras varios minutos atendiendo a la gente tuvo que volver a pedir ayuda. “Son muchos y no me da lugar a atender y apuntar las ventas a la vez”, reconoció mientras un numeroso grupo de turistas de Grado esperaba para ser atendido. Ese es el día a día de Las Clarisas. “No nos aburrimos”, sentencian.