No está acostumbrado el Centro Rural de Apoyo Diurno (CRAD) de Venta les Ranes al ambiente y el griterío que conlleva juntar en una misma sala a una treintena de estudiantes de quinto y sexto de Primaria. Pero el nuevo proyecto intergeneracional promovido por el Ayuntamiento de Villaviciosa ha dado lugar en las últimas semanas a una estampa hasta ahora poco usual y muy gratificante. Personas de distintas edades compartiendo tiempo, intercambiando experiencias y ayudándose a sacar adelante las distintas actividades que se les iba proponiendo.

“Hay una brecha generacional muy grande y es importante que haya un intercambio entre la gente mayor y los jóvenes, que vienen pisando fuerte. Que sepan qué es lo que se hacía antes, qué es lo que se hace ahora y que mantengan esos lazos”, explicó la edil Lorena Villar. Ese es el objetivo del proyecto “Conociéndonos”, una iniciativa de Servicios Sociales en colaboración con el Movimiento Asturiano por la Paz (Más Paz), que ha permitido juntar a través de varias sesiones a las usuarios del centro de día con los alumnos del Colegio Rural Agrupado (CRA) Les Mariñes.

A lo largo de las últimas semanas, las usuarios del CRAD han recibido la visita de los distintos estudiantes de 5º y 6º hasta en tres ocasiones, siendo este martes la última de ellas. “Nuestra intención es alargar el proyecto durante el curso. Porque esto no se acaba aquí, queremos llegar muy alto con él y esperamos ser ejemplo para otros concejos”, destacó Villar, que estuvo acompañada de José García, de Innernia Social, a cargo de la gestión del centro.

Por el momento, la primera toma de contacto ha sido más que positiva. Tanto los alumnos como las usuarias del centro diurno se han mostrado encantados con el proyecto. “Estos últimos días estuvimos trabajando en clase, haciendo postales y descifrando jeroglíficos para descubrir una frase que nos habían mandado las abuelitas. Teníamos muchas ganas de conocerlas en persona”, aseguraron las pequeñas Valeria Bernaldo de Quirós e Isabel Rendueles.

Para las usuarias del centro este intercambio es un soplo de aire fresco. “Lo pasamos muy bien, anima mucho. Ahora no se cuenta nada de lo que había antes y las cosas cambiaron mucho. Yo pasé mucha hambre, pero también había cosas buenas. Es una pena que todo eso se pierda”, opinó Julia Mendez. Ella, reconoció, tuvo una vida muy difícil. “Éramos diez hermanos y no teníamos para comer. Con seis años mis padres me mandaron a servir a casas”, recordó. Con el paso de los años su vida fue mejorando hasta que consiguió trabajo como ordenanza en la Universidad. “Fue la época más feliz de mi vida”, aseguró.

Ese es el otro gran objetivo el proyecto, “mantener la memoria”. “Muchos de los problemas de la sociedad tienen que ver con la falta de memoria. No recordamos lo que pasaron las generaciones pasadas y no nos podemos dar el lujo de olvidarlo”, sentenció Lluis Orviz, director del CRA.

La jornada de este martes sirvió para acabar el año de la mejor manera posible. Mayores y pequeños unieron fuerzas para elaborar galletas de chocolate y disfrutaron realizando distintas actividades, recordando refranes y contando anécdotas. Una mañana inolvidable que todos ellos esperan volver a repetir.