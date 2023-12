Emulando a las populares aventuras del "Nautilus" de Julio Verne, los estudiantes de Infantil del colegio San Rafael se embarcaron este miércoles en un intrépido viaje para llegar a Belén. El festival navideño del centro maliayés fue este año todo un periplo por las profundidades de los océanos. Una "jornada muy marinera" que llevó al Teatro Riera a todo tipo de animales acuáticos.

En su camino a Belén, la embarcación tuvo que hacer frente a un sinfín de inconvenientes, empezando por los temidos piratas a los que entregaron, por no pelear, los numerosos regalos que el capitán había logrado reunir para entregar al niño Jesús. Tristes y desolados, los tripulantes sacaron sus mejores tesoros, "una gaita, una bufanda y el gorro del abuelo", mientras se iban encontrando con caballitos de mar, peces, sirenas y tritones, incluso la estrella que en la noche les iluminó para no perderse en su recorrido.

Finalmente, "el capitán y su tripulación llevaron al niño a navegar por el mar, haciéndolo sonreír con el vaivén de las olas". "Porque sin saberlo le habían dado los mejores tesoros. No eran oro y joyas, sino pequeñas cosas que nos rodean y no siempre sabemos apreciar”, explicó la narradora que dejó a los presentes una última reflexión: “La magia de la Navidad está en nuestros corazones”.

El festival contó además con una participación especial, la del cantante Gabriel González Tuya, que no dudó en sumarse a cantar con el coro del colegio. “Quiero agradecer que me hayan hecho partícipe de esto. Para mí es una experiencia nueva cantar con este coro, pero no descarto hacer algo más. Ya estuve hablando con la profesora y vamos a ponernos a ello”, dijo.

El colegio San Rafael se ha implicado este año más que nunca en la Navidad de Villaviciosa. El centro escolar ha decidido sacar de sus aulas el concurso de belenes para exponerlos por primera vez en la Casa de los Hevia con motivo de la popular Ruta de los Belenes. Además, las familias de la Asociación de Madres y Padres han creado bolas para el árbol personalizadas con el nombre del concejo. “Con esto pretendemos tener un recuerdo novedoso y bonito de Villaviciosa y que nuestros hijos vivan con ilusión estas fechas tan señaladas”, explican.

Los festivales navideños continuarán llenando el Riera a lo largo de esta semana. Tras los escolares de Infantil, este jueves le tocará el turno a los de Primaria del San Rafael. Por su parte, los alumnos del colegio público Maliayo tomarán el relevo el viernes. Ese mismo día en el CRA Les Mariñes recibirán una visita muy especial, la del Angulero.