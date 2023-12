Los beneficios de la música en la salud están más que demostrados. Estimula la creatividad, modifica el estado de ánimo, fomenta la memoria a corto plazo... Y permite disfrutar de un momento de desconexión como el que este martes vivieron en la residencia de mayores Nuestra Señora del Portal de Villaviciosa. La Coral Capilla de la Torre ofreció a los usuarios su tradicional concierto de Navidad en versión reducida, pero en el que no faltaron temas como el "Villaviciosa hermosa" o, para cerrar, el "Asturias, patria querida".

"Me ha encantado. La armonía que tienen no me la esperaba. Me ha gustado mucho", reconoció Germán Díaz. Este gallego amante de Asturias conoció a su mujer en la región durante unas vacaciones. Tenía solo 13 años, pero cinco después acabó casándose con ella. El trabajo lo llevó a Madrid y luego a Valladolid, pero cuando se quedó viudo y su hija le preguntó dónde le gustaría vivir lo tuvo claro: en Villaviciosa. En el municipio maliayés lleva residiendo los últimos años y no puede ser más feliz. "Estoy encantando de la vida, en la residencia son todos maravillosos. Estoy muy agradecido", afirmó.

Al principio le gustaba dar largos paseos por el casco urbano, pero problemas de salud le hacen tener ahora que acompañarse de un bastón para poder caminar, por lo que "no me queda otra que ir en taxi". Es por eso que todas las iniciativas que se realizan dentro de la residencia son para él un gran estímulo.

No es el único. El salón de la residencia se llenó con los usuarios que no quisieron perderse el emotivo concierto y algunos de ellos estuvieron incluso acompañados de sus familiares. "A ver si vienen otra vez. Me presta mucho", comentó Isabel Rodríguez, otra de las usuarias, quien destacó las numerosas actividades que están realizando durante estas fechas. "Está siendo una buena Navidad", afirmó.

Por su parte, desde la Coral Capilla de la Torre quisieron agradecer a la residencia la oportunidad de hacer el mini concierto y su director, José Antonio Fernández, no dudó en desear a todos unas felices fiestas. La agrupación coral había estado previamente en la residencia San Francisco y el próximo jueves 4 de enero ofrecerán otra actuación en la residencia Miyar-Somonte, de Amandi. En ese caso estarán acompañados de la Banda de Música y la idea es que ambas agrupaciones, además de actuar por separado, puedar terminar al unísono con dos villancicos.

Al concierto acudió también ayer la edil de Servicios Sociales, Lorena Villar, que regaló a cada residente una botella de agua. El equipo de gobierno está muy concienciado con la necesidad de estimular y fomentar la actividad de las personas mayores en el concejo. Es por esa razón que está semana la residencia municipal ha estado llena de vida. Varios residentes disfrutaron de una salida con los voluntarios de Cáritas Villaviciosa y los alumnos del colegio Maliayo acudieron la semana pasada para alegrar y llenar de ilusión navideña la mañana de los mayores.

Además, como novedad, Servicios Sociales habilitará el jueves un taxi adaptado para que los usuarios de las tres residencias locales (Nuestra Señora del Portal, San Francisco y Miyar-Somonte de Amandi) puedan ir a ver las luces navideñas. "Es algo parecido a lo que hacen en Gijón, pero aquí es el Ayuntamiento el que financiará el servicio", explicó Lorena Villar. La previsión es que en total se hagan unos ocho viajes, aunque todo dependerá del número de personas que se apunte y de si estas van o no en silla de ruedas, lo que disminuiría el número de plazas del vehículo.

La actividad comenzará a partir de las 18.30 horas, cuando ya haya oscurecido y las luces estén encendidas. El recorrido pasará por la plaza del Ayuntamiento, el Pelambre y otros puntos de interés.