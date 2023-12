El nuevo mural de la playa de La Ñora concentra en sus treinta y seis metros de largo la esencia de Quintueles. De su historia, sus gentes, su pasado y su futuro. Desde el ambiente rural (la manzana y el hórreo), pasando por la costa (la llámpara y el pulpo) hasta la tradición (el azabache y los fósiles). Todas estas características se han incluido en el que está llamado a ser un emblema artístico de la localidad y que ayer fue inaugurado con la presencia de un gran número de vecinos. "Estoy muy agradecido a todos los que estáis hoy aquí y a la asociación de vecinos por contar conmigo", afirmó su autor, Foni Ardao, muy contento con el respaldo popular a su trabajo.

No fue, reconoció, un camino nada fácil. Las dudas acompañaron a la Asociación "San Clemente" desde el primer minuto que decidieron darle vida a un muro que hasta entonces "era gris y lleno de musgo". "Hacer algo suponía atraer turismo y romper la tranquilidad del pueblo", explicó Yolanda Cotiello, presidenta vecinal. Además, para empezar los trabajos era necesario adecentar la pared, una labor que inmediatamente se ofrecieron a realizar desde el Ayuntamiento.

Surgió entonces una nueva duda. ¿Qué iban a poner? ¿Qué pintar? El colectivo contactó en un primer momento con otro artista que les presentó un boceto "más realista y clásico", pero "por alguna razón eso no salió adelante", relató Cotiello. Fue entonces cuando decidieron contactar con Ardao, quien además es vecino de la parroquia y cuenta con una gran trayectoria en la elaboración de grandes murales. "Nos presentó varios bocetos, pero no nos gustaron. Llegó un momento que incluso nos dijo que no iba a poder trabajar con nosotros, aunque finalmente conseguimos sacarlo adelante", relató.

Ese entendimiento final fue el que ayer permitió presentar una obra de estilo "naif simbólico", en la que predominan los colores llamativos sobre un fondo negro. El objetivo del autor era que los elementos fueran visibles desde la lejanía. Justo enfrente está el mirador de la playa, al que se llega por la senda que une Villaviciosa con Gijón, y la idea era que se pudiese ver perfectamente desde ahí. "Es un mural mucho más moderno y no a todo el mundo le entra igual por el ojo, pero espero que os guste", deseó Ardao.

El artista estuvo tres semanas dando vida a la obra, aunque lo que más disfrutó fue el entorno, trabajar con las gaviotas de fondo y la playa de La Ñora a sus espaldas. "Con este paisaje no hace falta ni el mural, pero espero que sirva para que el entorno coja colorido y anime a arreglar otras zonas que están aún grises", indicó. Ese es, precisamente, uno de los objetivos de la asociación. El colectivo vecinal espera que el de La Ñora sea el primero de una serie de murales que se extiendan por la parroquia, e incluso otros puntos del concejo, como un nuevo atractivo turístico.

La inauguración contó con la presencia del alcalde, Alejandro Vega, quien quiso dar la enhorabuena tanto al artista como a la asociación por tener la idea de "recuperar un espacio gris para convetirlo en un espacio de arte y de creación". "Es un buen ejemplo de unión de naturaleza y arte en un lugar que es un emblema para Villaviciosa y para Asturias. A mí me gusta decir siempre que La Ñora nos une más que nos separa de Gijón y a partir de ahora será un referente en el concejo a través del arte, de los colores y de los símbolos que en él están representado", aseguró.

Como cierre al acto inaugural, Yeray Morís, vecino, leyó un poema que había elaborado sobre la obra titulado "Marmuraciones" e interpretó el "Asturias, patria querida" a la gaita. Tras eso, los numerosos asistentes pudieron disfrutar de un pincheo y tomarse las primeras fotografías con un mural que a partir de ahora será un referente turísticos para Les Mariñes.