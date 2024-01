El grupo social "Protejamos nuestra ría" propone utilizar el escombro que generará el derribo previsto de varias edificaciones abandonadas en el entorno de la ría de Villaviciosa para reparar las cárcovas (muros) de los porreos. En concreto, y para empezar, se pretende salvar el terreno de Muslera, uno de los más conocidos.

"La idea de reponer el daño que se produjo en el muro no es descabellada. Es una alternativa que parece que no es tan complicada como si fuera una obra nueva. Podemos hacer un arreglo o una reposición, utilizando tierra u otros materiales que no sean excesivamente costosos para cerrar un tramo de treinta metros, que no es mucho y que significaría recuperar este enorme porreo de 70 hectáreas", defiende Ignacio Alonso L. Iñarra. El derrumbe de los inmuebles, explica, está recogido en el proyecto de recuperación de humedales y porreos que el Principado inició hace tan solo unas semanas. "Las casas que hay que demoler dan un escombro de unas nueve mil toneladas, que podrían ser utilizadas para tapar el agujero que se ha generado en la cárcova, ya que solo hacen falta dos mil", detalla.

Las edificaciones a las que hace referencia están ubicadas a tan solo quinientos metros del punto en el que se usarían, lo que permitiría trasladar el material fácilmente. Para el grupo social, ésta sería la solución más sencilla, ya que, además, "todavía no se sabe qué se va a hacer con los escombros".

La actuación permitiría frenar la entrada de agua que a día de hoy está acabando con un terreno fértil y que sigue siendo totalmente pisable, puesto que el agua no ha penetrado hasta el fondo, aunque debería ir acompañada de otras acciones de recuperación. El terraplén que todavía se mantiene intacto, por ejemplo, está cubierto de ostras. "Tenemos una enorme cantidad de ostras invasoras dentro de la ría y habrá que ponerle remedio", advierte Iñarra. Un problema que se suma a la presencia cada vez más común de jabalíes.

La recuperación de los porreos de la ría de Villaviciosa es uno de los grandes caballos de batalla del grupo social, pero no el único. El pasado 1 de diciembre entregaron 2.170 firmas solicitando la "actuación urgente" para corregir dos de los "graves problemas" que afectan a la integridad de la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa y a la calidad de sus aguas. Uno consiste en conocer la causa de la contaminación que afecta al estuario y atajarla. El otro problemas principal consiste, en su opinión, en la necesidad de proteger estos terrenos.