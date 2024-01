Villaviciosa es una tierra rica en raros, curiosos y hasta simpáticos topónimos. En el concejo hay un total de 904 denominaciones establecidas como tradicionales por la junta asesora del Principado para designar parroquias, pueblos, lugares o quintanas de aldeas. Muchos de estos nombres son bastante comunes, pero hay un buen puñado de ellos que llaman la atención. Es el caso, por poner solo algunos ejemplos, de Taloca, Repudia o el Camín d’el Pecao.

Sin duda, este Camín de’l Pecao es uno de los topónimos que provocan mayor curiosidad. Está en la parroquia de Quintueles. Los vecinos José Calderero y Pedro Barrera desconocen de dónde puede provenir el nombre. "Cuántos pecados se habrán cometido en este camino de nombre tan peculiar...", señalan con buen humor. Es más, aseguran que el cartel es muy fotografiado por los visitantes.

Mataoveya es otro de los topónimos llamativos que hay en Quintueles. "La verdad es que el nombre resulta curioso. Nunca se me ocurrió mirar su procedencia, pero coincide con el de una riega que bordea el pueblo", indica José San Martín, vecino de la zona. "Me suelen hacer bromas con esta denominación y mis amigos me dicen que si es verdad que aquí matamos ovejas", añade entre risas.

En Villaverde de la Marina está Repudia. Celia Cabo, una de sus vecinas, reconoce que se trata de un nombre que "suena bastante peculiar". "Yo vivo justo al lado, en La Carbayera, pero me sigue pareciendo raro cuando me envían cartas que ponen como dirección avenida de Repudia. Es bastante extraño", asevera.

"Es importante recuperar y conservar estos nombres tal cual se dijeron siempre. Forman parte de nuestra cultura y patrimonio, y no deben olvidarse ni perderse", coinciden los vecinos.

La lista de topónimos singulares del concejo maliayés incluye El Traviesu, en Camoca; Los Casares, en Priesca; San Feliz, en Rales; Xin, en La Madalena; La Patrona y Camatierra, en Miravalles, o El Malaín y el Sumidoriu, ambos en San Justo. En Camoca está Taloca, que significa "tierra loca", según los vecinos de más edad del lugar. Villarrica, en la parroquia de Pueyes, ya resulta más habitual, pero "no fue ni villa ni rica", afirma con humor Agustín Roces, residente en la zona.

En este recopilatorio de topónimos curiosos del concejo maliayés no se quedan atrás La Gotera en Amandi; La Garita y Rali, en Celada; El Polléu o Valdediós, en Pueyes; Brañaverniz, en Peón; Batón, en El Bustiu; Daxa, en San Pedro de Ambás; Sandín, en Villaverde; Ayones, en Carda; Calamúa, en La Madalena; Les Tarandielles y Fongabín, en Priesca; Piedrafita, El Nurusiellu y Perviyao, en San Martín de Vallés, o Venta les Ranes, en Castiellu de la Marina.

Origen

Según explican los estudiosos de Villaviciosa, muchos de estos topónimos tradicionales tienen origen desconocido. Algunos darían significado a antiguas historias de cada zona o se refieren a característica físicas sobresalientes del territorio. Otros provienen de nombres comunes muy antiguos o derivados de ellos. También los hay con carácter religioso o eminentemente rural.

En los pueblos de Villaviciosa también hay señales que sorprenden, sobre todo a los visitantes. Las más curiosas se encuentran en Lugás e indican las vías de acceso a los pueblos de La Pedrera o Caxide con el símbolo de un caracol. Según explican algunos vecinos, "parecen indicar que hay circulación lenta". Sería, por tanto, una advertencia ante la notable estrechez y las pronunciadas pendientes de los caminos que llevan a estas aldeas maliayesas.