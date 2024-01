Gonzalo Giribet se convirtió el pasado mes de octubre en el nuevo patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Tazones, tras la renuncia al cargo de su antecesor, Francisco Gallego. Se trata de un reto que afronta con ganas, pero consciente de los problemas a los que se enfrenta la entidad. El mayor de todos, la falta de relevo generacional. "Sobrevivimos como podemos", reconoce.

–¿Desde cuándo se dedica a la pesca?

–Comencé en 2010. Antes me dedicaba a la construcción, pero con la crisis hubo que reinventarse y, como vivíamos en Tazones, la pesca era lo más lógico. Ahora estoy encantado, no lo cambiaría por nada. Es una profesión muy guapa, todos los días son diferentes y, además, se trabaja para uno.

–¿Por qué decidió dar el paso de presentarse a patrón mayor?

–En realidad, no lo decidí. El anterior patrón anunció que lo dejaba y había que elegir. Yo no quería presentar una candidatura y salir por obligación, así que decidimos que todos éramos candidatos. Hicimos votación y, al final, el que tuvo más apoyos fui yo.

–¿Cuál es la situación actual de la cofradía?

–A día de hoy en Tazones hay siete embarcaciones, con unos quince trabajadores entre patrones y pescadores, y con una media de edad muy alta. El mayor problema que tenemos aquí es el relevo generacional, porque hay cuatro patrones a punto de jubilarse y no hay nadie que venga detrás. La mar es verdad que te da lo que ella quiere, pero yo creo que incentivando a la gente joven y, sobre todo, dándoles ayudas para comprar embarcaciones, habría más personas que se animarían.

–Siendo tan pocos pescadores, ¿cómo subsisten?

–Gracias a lo que pagan los pescadores, por los arrendamientos y por las ventas. Uno de nuestros objetivos es reducir gastos. El problema es que no tenemos ninguno extraordinario. Pagamos los seguros, la luz... Servicios indispensables, pero tenemos que reducirlos sí o sí. Eso, e intentar llevar más pescado a la rula. Para nosotros era muy importante que volviese el marisqueo a la ría de Villaviciosa porque los mariscadores venían aquí a depurar las almejas y llevábamos un porcentaje, pero va a ser difícil.

–¿Tazones es un puerto complicado?

–Sin duda. Los pescadores que hay es porque son de aquí de toda la vida y no piensan irse a ningún lado. En invierno hay que sacar las embarcaciones del agua todos los días, ya que no se pueden dejar abajo, y eso hace que se pierdan muchos días de pesca. Hay ocasiones que no se sale porque lo peligroso es bajar la embarcación, no el salir a faenar. Esto hace, además, que quienes tenemos embarcaciones grandes, como yo, las tengamos en Lastres, porque no podemos estar subiéndolas y bajándolas. Aquí la más grande es de ocho metros y sin cabina. Eso te limita mucho a la hora de atraer pescadores de fuera, porque, si la gente va a tener que atracar en otros puertos, se va a quedar directamente allí.

–¿Cuál es el principal cliente de la cofradía?

–La hostelería. Un 90 por ciento del pescado se queda en Tazones. Estamos muy agradecidos a los hosteleros, porque nos apoyan mucho; pudiendo comprar el producto más barato en otro lado, prefieren cogérnoslo a nosotros. Al final, somos un pueblo pequeño y nos ayudamos entre todos.

–¿Cómo está siendo la temporada?

–Fue un invierno tranquilo, no hubo grandes temporales. Aunque es verdad que la campaña de Navidad se nos complicó un poco por el tiempo y perdimos varios días.

–¿Hay algún proyecto que les gustaría sacar adelante?

–Queremos mejorar las instalaciones. Hay bodegas que se han quedado muy antiguas y que necesitan una reforma.

–¿Hay riesgo de que la cofradía de pescadores acabe desapareciendo?

–-Saldremos adelante como podamos. Mientras haya una embarcación que quiera salir a faenar, nosotros tiraremos por ello.