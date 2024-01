Unos cinco millones de familias comparten en España su vida con perros o gatos. No solo dentro del domicilio, sino también de puertas para fuera. Van acompañados al supermercado, a la tienda de la esquina e, incluso, de vacaciones. Es por ello que la Comarca de la Sidra inició hace un año el proceso para convertirse en un destino "Pet Friendly" para atraer turistas con mascotas.

El extenso trabajo de captación de diferentes establecimientos que permiten el acceso de mascotas a sus instalaciones permite sumar a día de hoy a esta iniciativa más de un centenar de empresas, entre alojamientos, hostelería o comercio, entre otros. "La cebra coronada", en Villaviciosa, es uno de ellos. "Todos los que tenemos perros y hacemos nuestra vida con ellos, sabemos que se van a comportar y cada vez más gente tiene mascotas. Yo nunca he tenido ningún problema en aceptarlos", asegura la propietaria, Laura Jiménez. En su caso, no solo admite la entrada de animales de clientes, sino que es habitual ver en el interior de la tienda a sus tres perros.

Tamara Díaz no tiene perros, aunque en su familia siempre han sido habituales. Por eso, cuando abrió su tienda de Villaviciosa decidió que iba a permitir a los clientes entrar acompañados de mascotas. "Entiendo que si el dueño es responsable, el perro también. La gente agradece poder entrar con él y hay muchas veces, cuando es muy grande, que ellos mismos prefieren dejarlo fuera", señala.

Para facilitar la armonía entre humanos y animales, desde la Comarca de la Sidra se ha elaborado un "decálogo de buena convivencia Pet Friendly" en el que se recogen en cinco puntos básicos los principios a los que deben atender las personas que viajen acompañados de sus mascotas. También se ha diseñado un logotipo promocional que se exhibe en aquellas instalaciones que se declaran amigables con las mascotas, resultando más sencilla su identificación para los usuarios. "Hay gente que pregunta si puede pasar con ellos, pero también hay quien se fija en la pegatina y ya no tiene ni que hacerlo", señala Tamara Díaz.

El hotel Manquín fue no de los primeros establecimientos hoteleros del centro de Villaviciosa en admitir perros en sus habitaciones. "Queríamos hacerlo desde hace tiempo, pero no sabíamos cómo gestionarlo. Finalmente, hace dos años nos lanzamos y estamos muy contentos", explican sus responsables. En su caso, no están integrados en la iniciativa "Pet Friendly" de la comarca porque solo admitimos perros. "Han llamado clientes que quieren venir con sus gatos, pero de momento no nos hemos animado", señalan.

Para poder alojarse con un animal, los clientes deben hacer la reserva directamente con el establecimiento, que les hará llegar un documento con las normas a cumplir. Entre ellas, los perros deben estar socializados, ir siempre con correa corta en los espacios comunes y no pueden quedarse solos en la habitación. "Por el momento no hemos tenido ningún problema. Al final, la gente que está acostumbrada a viajar con su mascota sabe cómo se comporta y lo que pueden y no pueden hacer. En el restaurante, es lo mismo. Es verdad que intentamos estar pendientes de no ponerlos en mesas contiguas y que no haya un número muy grande", indican desde el hotel El Manquín.

Además de en establecimientos privados, las mascotas ya son admitidas en las oficinas de turismo y centros receptivos de visitante de la Comarca, así como en museos como el de la sidra.