Música, cine y teatro de alta calidad: descubra la programación cultural de Villaviciosa para marzo

El Ayuntamiento de Villaviciosa ha organizado una intensa programación cultural para este mes de marzo, agenda que comienza con dos potentes convocatorias para los días 9 y 10: la experiencia musical de los "Soultans" y la última obra de Laura Iglesia, "Yo la quería", a cargo de Higiénico Papel Teatro.

"Soultans" es una conocida banda formada por músicos habituales de la escena asturiana con un repertorio de clásicos del soul, rythm&blues, blues, rock o funk. Prometen un concierto divertido e intenso gracias a la arrolladora presencia escénica de la polifacética Mariajo Baudot y a una selección de temas interpretados con garra y precisión, ¡para no perderse ni un segundo de la fiesta que es cada concierto de The Soultans! Con hits de Wilson Pickett, Blondie, Tina Turner, Bob Seger, Imelda May, Amy Winehouse, Elvis Presley, Janis Joplin, Led Zeppelin, Nancy Sinatra, Soft Cell, Los Bravos o Shirley Basse. El concierto en el marco del Circuito de Música del Principado de Asturias. Entrada libre hasta completar aforo.

"Yo la quería", de Higiénico Papel Teatro fue estrenada el pasado mes de noviembre en el Teatro Palacio Valdés (Avilés), Higiénico Papel Teatro regresa al Riera con una revisión, basada en casos reales, de la problemática de la violencia sobre las mujeres, partiendo de una reflexión profunda. Con dramaturgia y dirección de Laura Iglesia, sobre el escenario veremos a figuras de la escena profesional asturiana: Cris Puertas, Félix Corcuera, Carlos Dávila y Mayte Robles. Se trata de umna función destinada a público adulto, en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género programada por la Concejalía de Políticas de Igualdad.

La Cinemateca de marzos trae "Literato" y la premiada "Fallen Leaves". "Literato" es una producción con guion de Maxi Rodríguez. Narra, con tintes autobiográficos, la historia de un actor que vuelve de Madrid a su pueblo natal en las cuencas mineras asturianas. Se proyecta el jueves 14 marzo a las 19.30 horas. El jueves 21 a las 19.30 horas llega a la pantalla "Fallen Leaves" un, film del carismático Kaurismäki, que no ha parado de escalar en el ranking de las mejores películas del año. Esta historia de dos seres solitarios ha merecido el Premio Internacional del Jurado en el Festival de Cannes 2023, Premio Fipresci 2023, seis nominaciones en Premios del Cine Europeo 2023, dos nominaciones Globos de Oro 2024, entre otros galardones.

El Espectáculo poético musical “Deslices, el sonido de la poesía”, con Gema Bravo & Jorge Colsa llega a la Villa el 16 de marzo. Una experiencia poética musical alternativa y fresca llenará el Riera de poesías y textos, resbalando entre canciones y acordes de guitarra acústica, en perfecta sintonía con las historias que cuentan. Un viaje a la empatía, a la razón, a la memoria, con Gema Bravo y Jorge Colsa, conocido dúo acústico que pasea sus creaciones por toda Asturias. En sus palabras, el recital es un “conjunto de sueños con aroma a brea, a salitre y a carbón, en continua complicidad con el público”. Este Espectáculo poético musical para abrir el programa ‘Asturias, Capital Mundial de la Poesía’ en Villaviciosa. Será el sábado 16, a las 19.30 horas con entrada libre.