La acuarela, la técnica que da "sábados de gloria" a Villaviciosa

Si hay una técnica artística que defina a Villaviciosa esa es la acuarela. El trazo fluido del pincel sobre el lienzo permite plasmar a la perfección la luminosidad y el carácter vibrante de cada uno de los paisajes del concejo. Y buena cuenta de ello dan los integrantes del grupo Nieblastur, que llevan desde hace ocho años retratando los rincones más populares, y también los más desconocidos, del municipio maliayés. Desde la ría hasta Perviyao pasando por Tornón, Priesca o San Justo.

Integrantes del grupo de acuarelistas Nieblastur. | R. A. G.-O. / Alicia García-Ovies

Los acuarelistas se reúnen cada semana en lo que denominan "Sábados de gloria". "Salimos todos los sábados a pintar. Quedamos ya para desayunar y decidimos a dónde vamos. Cuando llueve, como estos últimos días, nos solemos refugiar en los cabildos de las iglesias. A la costa y la playa nunca vamos en temporada estival... Otras veces nos invitan los vecinos", explica Rosa Rubio, integrante de la directiva de la asociación. Para ellos, estas escapadas son una ocasión para disfrutar de su gran pasión e intercambiar consejos, pero también para "conocer el municipio e ir a sitios a los que de otra forma no iríamos. Yo conozco gran parte de Villaviciosa por estas salidas", explica Rubio.

En la actualidad son una docena de integrantes , principalmente del concejo maliayés, aunque también hay pintores de Gijón y Noreña. "Puede parecer que es un grupo cerrado, pero para nada. Está abierto a todo aquel que quiera, pero hay que tener el compromiso de venir a pintar. Lo fundamental para nosotros es disfrutar de la pintura", afirma la maliayesa.

Y es que desde hace varios años Nieblastur organiza dos grandes eventos que se han convertido en un importante escaparate cara al público. El primero, en verano, la Feria de la Acuarela, y el segundo, el Encuentro de la acuarela en otoño. Ambos cuentan con una gran aceptación y han ido creciendo considerablemente edición tras edición.

"En el último encuentro de acuarelistas se llenaron todas las actividades. En los talleres infantiles agotamos las plazas y al homenaje también vino muchísima gente. Para nosotros es unas forma de que la gente le coja el gusto a la acuarela", destaca Rubio.

Una técnica, la acuarela, que sin duda ha ido consolidándose cada vez más entre los vecinos de Villaviciosa, que no dudan en animarse a probar sus dotes artísticas. "Cuando yo empecé hace diez años no había tanta afición", reconoce la artista que en 2021 decidió empezar a dar clases en su local de Villaviciosa "Mensajeros del Arte". "Nunca se me había ocurrido, pero me lo empezaron a pedir y desde hace tres años tengo un grupo fijo todas las semanas", indica. Ahora ha decidido dar un paso más y el próximo 23 de marzo dirigirá su primera clase de iniciación. Serán algo más de dos horas, de 11.00 a 13.30 horas y las plazas ya están prácticamente agotadas. La idea es poder repetirla cada dos o tres meses y compaginarla con masterclass de pintores reconocidos.