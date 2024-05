"Es como si dicen que habrá que pagar por ver a la Santina": las cuotas por usar la botella verde inquietan a los llagareros

Los llagareros han recibido con inquietud y opiniones encontradas la decisión de la Asociación de Sidra Asturiana (ASSA) de obligarles a inscribirse en la entidad y pagar una cuota para poder hacer uso de la botella de vidrio verde («molde de hierro»). Que el envase tradicional debe protegerse no genera dudas, donde empiezan los reparos es en cómo se llevará a cabo este proceso a la espera de que ASSA desarrolle un reglamento.

«Proteger la botella está bien, cobrar por su uso es controvertido», opina Tino Cortina, del llagar Cortina (Villaviciosa). En su caso, conoce el proceso de primera mano, puesto que formó parte de ASSA hasta hace tan solo un año. «Sé lo que conlleva el mantenimiento de una marca y no es un coste elevado, pero habrá que ver cómo se lleva a cabo», afirma. Cortina pone sobre la mesa la opción de dejar exentos del pago a los productores de sidra de denominación de origen.

Para Cortina, como para otros compañeros, entender que a partir de ahora deberán pagar por emplear una botella que llevan usando desde hace años es «difícil». «Es como si a los asturianos nos dicen ahora que nos van a cobrar por ir a ver a la Santina. No es fácil de asimilar», sentencia.

Postura similar es la que tiene Víctor Ramos, actual presidente de la DOP Sidra de Asturias y propietario de Sidra Fran (Lugones). «Llevamos cien años usando la botella y nunca nadie nos dijo nada, a pesar de que se supone que lleva registrada desde 2001», indica. El llagareru estuvo el miércoles en la reunión celebrada en el Museo de la Sidra, con sede en Nava, y se interesó sobre cómo se va a llevar a cabo el proceso. En concreto, sobre si la cuota será fija o si solo se pagará cuando se produzcan costes por la defensa de la botella. Es decir, en caso de que la asociación tenga que llevar a cabo un nuevo proceso judicial contra un productor externo o pagar por tener la marca registrada. Son cuestiones que ve todavía en el aire. «Habrá que esperar a que digan algo concreto, hay que tener prudencia», asegura el lugonense.

Ramos también se muestra contrariado porque fuese una asociación privada, que en ese momento no producía sidra natural, la que llevase a cabo el registro del envase y no una entidad pública. El Consejo Regulador de la DOP Sidra de Asturias nació un año después. Dejando de lado este tipo de cuestiones, el llagareru apuesta por «esperar y no anticiparse». Por el contrario, hay quienes, como José Luis Vigón, de Sidra Orizón (Nava), ya han dejado claro su rechazo frontal a la propuesta. «Estoy totalmente en contra. Que cobren a los de fuera está bien, pero a los propios asturianos...Bastantes problemas tenemos ya», critica. En su opinión, aunque la cuota sea de tan solo un céntimo por botella, ya supondría «encarecer el producto»,

Frente a esa tesis, Yolanda Trabanco, de la popular marca gijonesa, sostiene que «al final, ha sido la asociación quien ha podido defender la botella con los recursos que tenía y sin la ayuda de ninguna administración». «La botella estaba a merced de que la usasen para cualquier bebida en cualquier parte del mundo y es de agradecer que se haya tomado esa medida. Estamos muy agradecidos de que se haya podido dar este paso», asegura.

Por su lado, Juan José Tomás, de Sidra JR (Gijón), estima que «la botella es patrimonio de todos los asturianos y quien la defendió, asumiendo los costes, fue la asociación. El Principado no se mojó. La medida de que la usen solo los asociados puede ser un incentivo para que los llagareros que están fuera se den cuenta de que asociarse sirve para algo».

Andrés Alonso, del Llagar Herminio (Colloto), tiene sentimientos encontrados. Por un lado, forma parte de ASSA y entiende que han sido ellos los que, a través de la justicia, «han ganado la botella para Asturias» y merecen gestionar el «molde de hierro». No obstante, entiende que la «botella es de todos» y que existen llagares centenarios que no están en la asociación y también merecen utilizarla por «derechos históricos».