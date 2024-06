Rechazo frontal a los parques de baterías: Villaviciosa se opondrá "con todos los medios" a los proyectos de Peón y Venta les Ranes

Rechazo unánime en Villaviciosa a la instalación de los parques de baterías de Venta les Ranes y Peón. El equipo de gobierno que lidera Alejandro vega (PSOE) ha anunciado que utilizará "todos los medios legales al alcance" para oponerse al desarrollo de dichos proyectos, atendiendo a las peticiones que le han realizado los vecinos de ambas parroquias durante la asambleas ciudadanas celebradas este lunes y martes.

Tras un primer encuentro en el Ayuntamiento, Alejandro Vega se trasladó a Venta les Ranes y a Peón para informar al mayor número de vecinos. Así, detalló la situación actual de los proyectos y explicó el contenido de los escritos presentados ante el Principado, en los que se deja clara la oposición del Ayuntamiento.

En esos escritos se afirma que los proyectos para los que se solicita autorización administrativa previa son incompatibles con la normativa urbanística municipal vigente. "El uso pretendido no es solo un uso no contemplado en las Normas Subsidiarias Urbanísticas de Villaviciosa, sino que no se puede considerar de interés público y social conforme exige el artículo 201 del ROTU; ni tampoco es posible acreditar que no existe otro suelo idóneo o que en aplicación de la legislación sectorial deba implantarse en el medio rural", subraya el informe municipal.

Además, el Ayuntamiento alega que, actualmente, se está tramitando el Plan General de Ordenación (PGO) del concejo, marco en el que deberán regularse estos usos según el modelo de ordenación que se establezca. Sin dejar de lado, que incluso el propio Principado está elaborando su propia normativa autonómica. Finalmente, y en los que se refiere al necesario trámite ambiental, "este Ayuntamiento considera insostenible desde el punto de vista ambiental que se pueda implantar una instalación de este tipo en suelos de núcleo rural, agrarios o de interés".

Por su parte, los vecinos mostraron su contundente rechazo a los parques de batería y pidieron al Alcalde unidad para crear un frente común. En ese sentido, Vega anunció que propondrá a todos los grupos políticos de la Corporación "consensuar un acuerdo al margen de los intereses de cada partido, en defensa de las reivindicaciones de los vecinos y que sirva para varios años".