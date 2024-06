Impulsan una plataforma vecinal ante los problemas en la extensión de la banda ancha en la zona rural

La extensión de la banda ancha a la zona rural de Villaviciosa trae de cabeza a los vecinos. Los problemas para conectar todas las viviendas han llevado a un grupo de afectados a crear una plataforma con la que hacer fuerza para reclamar. "No se puede permitir que una empresa cobre una subvención cuando no está dando el servicio", dicen.

La principal crítica de los vecinos es que muchas viviendas quedan en el "limbo" sin poder disfrutar del servicio y aquellas que sí pueden conectarse no cuentan con la velocidad real comprometida en un primer momento. Esto provoca que "gente que quiere mudarse al concejo no lo esté haciendo". "Solo en la zona de Valdediós, Rozaes y Puelles hay unos sesenta vecinos que quieren conexión y no la tienen", señalan los afectados.

Aunque los problemas van más allá. Aseguran que han instalado postes en fincas privadas sin la autorización de los propietarios. "Si al menos estuviesen dando servicio, pero es que ni eso", insisten. Por esa razón, varios afectados han decidido juntarse y están preparando un escrito que prevén enviar al Ministerio de Economía.

El municipio maliayés está incluido en el Programa de Extensión de la Banda Ancha (Plan Peba) de 2020, impulsado por el Ministerio de Economía y Empresa y adjudicado a la empresa Adamo, y en el programa de Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión (Unico) del Principado.

Pero problema con la extensión de la banda ancha no solo afecta a Villaviciosa, concejos limítrofes como Colunga se ven en la misma situación. Hace solo unos meses, su alcalde, José Ángel Toyos, reconocía en un Pleno que ha ido "a reuniones donde estábamos alcaldes de casi toda Asturias y el problemas es general". Precisamente, en dicha intervención ponía como ejemplo al municipio maliayés.