El emperador Carlos V ha regresado a Villaviciosa. La renovación de los contenidos de la exposición permanente de la Casa de los Hevia, donde el monarca pernoctó durante varios días, ha permitido recuperar la figura del joven príncipe a través de un holograma en el que evoca su azaroso periplo y delibera sobre un futuro incierto. "Ha sido un viaje peligroso desde Flandes hasta este remoto lugar. He pasado mil adversidades desde que murió mi abuelo, el gran rey católico. La travesía y mi desembarco en la bahía recóndita de Tazones han sido grandes desafíos; y ahora, a 20 de septiembre de 1517, estoy aquí, en esta modesta habitación, reflexionando sobre lo que está por venir, sobre el destino que aún tiene que llegar", relata.

Carlos V regresa a Villaviciosa como un holograma gracias a la modernización de su exposición / Alicia García-Ovies

Esta narración para el visitante es una de las muchas mejoras que el Ayuntamiento de Villaviciosa acaba de ejecutar para ofrecer una experiencia mucho más inmersiva, didáctica y accesible. El proyecto ha sido financiado con cargo al Plan de Sostenibilidad Turística de la Comarca de la Sidra, subvencionado con fondos europeos.

La exposición, denominada "El primer viaje del rey", está diseñada conjugando paneles informativos, reproducciones de documentos relevantes y mobiliario con las nuevas tecnologías. Todo ello, como indican en la web de la Comarca de la Sidra, "con el objetivo de que el visitante puede hacerse una idea de la trascendencia de un acontecimiento que nos lanzó sobre la Europa del Renacimiento y de la Contrarreforma, entroncando a España en la modernidad europea".

La muestra, que aún está pendiente de ser inaugurada oficialmente, consta de un total de diez paneles que comienzan situando al visitante en la Villaviciosa de 1517. En aquella época, "se podía acceder a Villaviciosa desembarcando en la aldea de Tazones para ir caminando o remontar la ría en gabarra hasta el antiguo embarcadero del Puntal". Precisamente, el flamenco Laurent Vital narra como los habitantes de Tazones, cuando divisaron la llegada de la flota real, pensaron que eran barcos enemigos.

El recorrido sigue con una glosa de la figura de Carlos V y del Engelen, el barco que lo trasladó hasta la costa asturiana (la embarcación está muy presente durante toda la exposición, con varias representaciones). También se profundiza en la travesía que acabó llevando al emperador a desembarcar en Villaviciosa, en su viaje hasta Valladolid, su legado y la recreación que se hace cada año en Villaviciosa. Destaca, especialmente, un gran vídeo mapping con información de la línea temporal de este primer viaje. La pantalla predomina en la sala, que ha sido adaptada apostando por un diseño mucho más moderno, con líneas sencillas y en el que destacan los colores verde y naranja. La exposición también ha sido reforzada con piezas de gran valor, como una reproducción del toisón de oro, y hay un juego interactivo en el que los visitantes podrán demostrar sus conocimientos sobre el emperador.

Asimismo, se exponen los trajes y el calzado artesanos creados especialmente para las recreaciones teatralizadas del desembarco que se celebran cada año en Tazones y en Villaviciosa ante una multitud de espectadores.

El recorrido termina en la estancia donde pernoctó el monarca, que vuelve ahora a recibir a los visitantes en forma de holograma. A través de una reproducción de varios minutos, este nuevo Carlos V del siglo XXI narra cómo pretende conseguir que su madre, la reina Juana de Castilla, no ponga impedimentos para que se haga cargo del gobierno del reino. También hace referencia a su hermano, el infante Fernando, y al cardenal Cisneros. Dos figuras relevantes en la España de la época que podrían interponerse en su camino hasta la corona.

"Mi reinado –reconoce– ha comenzado de manera cuestionable. Me proclamé rey sin esperar el beneplácito de mis reinos de España y las tensiones entre flamencos y castellanos seguirán aumentando, pero no puedo permitir que esto me desanime. Debo encontrar una forma de unir todos mis reinos bajo mi liderazgo", describe el holograma.

Paralelamente a esta actuación, el equipo de gobierno sigue trabajando para recuperar parte de los objetos originales utilizados por Carlos V durante su estancia en Villaviciosa, lo que reforzaría el centro como recurso turístico y cultural. En concreto, se trata de la cama y el escritorio. Según los datos recabados por el Ayuntamiento, el depósito de los muebles fue gestionado por el Brigadier Santiago Piñero, director del Museo del Arma de Artillería y jefe de la Escuela del 2º Departamento entre 1853 y 1854. Consta que Vicente Fernández de Castro, propietario de la mesa, la cedió en depósito en 1854.

Posteriormente, María de los Ángeles Hevia, su mujer, decide enviar también la cama desde Gijón al museo. A pesar del paso de los años, al ser un depósito de particulares, las piezas no han pasado a ser propiedad oficial del Estado por lo que la única posibilidad de trasladarlas a Villaviciosa sería con un acuerdo entre las partes implicadas, Ayuntamiento y Defensa.