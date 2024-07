En 1974 se revolvía el café con democracia en Quintes, así fueron los encuentros clandestinos que plantaron cara al franquismo

"Unos amigos catalanes vendrán a tomar café". Esa fue la frase que el abogado José Ramón Herrero Merediz (1931-2016) y el farmacéutico Daniel Palacio (1923-1997) usaron para convocar a un grupo de asturianos indóciles e inquietos que encontraban cobijo a su malestar democrático en los diferentes grupos ilegales de la oposición a la dictadura.

Burgueses irreverentes, ambos eran miembros del Partido Comunista de España (PCE) y fueron los encargados de que aquella merienda de principios de 1973 aunase voluntades diversas y se diese el paso para articular el primer ente plural y transversal frente al franquismo: la Mesa Democrática de Asturias (MDA), de eso hace medio siglo largo. Dejada de lado la nostalgia y sus melancolías aquel acontecimiento colocó los cimientos para que los demócratas asturianos se pusieran cara y nombre e impulsasen fórmulas de colaboración y entendimiento para moldear un porvenir de libertades y derechos sociales.

LA NUEVA ESPAÑA reunió en la finca de Quintes, en la Mariña de Villaviciosa, donde se celebraron durante casi dos años los encuentros clandestinos, a tres de los protagonistas de aquel capítulo de la memoria democrática asturiana: Paz Fernández-Felgueroso, abogada con una larga trayectoria política como consejera de Industria, secretaria general de Instituciones Penitenciarias y alcaldesa de Gijón, entre otras responsabilidades públicas; Benito Fernández, sacerdote secularizado, profesor y candidato independiente en la lista del PCE gijonés en las primeras elecciones municipales de 1979, y Pedro de Silva Cienfuegos-Jovellanos, diputado en Cortes, primer presidente de Asturias elegido en las urnas, escritor y también abogado.

La biografía de la MDA es una parte velada de la memoria democrática de una región que siempre supo hacer historia con mayúsculas, pero también aprendió que ésta sólo se puede escribir con los renglones de las historias mínimas de los hombres y mujeres que convierten la decencia en una actitud ante la vida.

Daniel Palacio y Paz Fernández-Felgueroso con dos de sus hijas. / .

En esta ocasión Asturias no estaba sola. Antoni Gutiérrez Díaz, un pediatra con perilla bien recortada que por entonces formaba parte de la dirección del comunista Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), y Josep Andréu Abelló, un jurista millonario, entrado en carnes y fumador de habanos, que había participado en la fundación de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), eran los dos amigos catalanes invitados a tomar café en la casa que Paz Fernández-Felgueroso y su marido Daniel Palacio tenían en la gijonesa Avenida de Las Mestas, detrás del colegio de La Asunción. Representaban a la Asamblea de Cataluña, el organismo que en España más acertadamente había logrado concertar a las fuerzas sociales, no sólo políticas, que buscaban orear aquel país con olor a moho autoritario.

Ese primer café lo tomaron el ingeniero agrícola Sergio Álvarez Requejo (1929-2007), director de la Pomológica de Villaviciosa (actual Serida) y cuñado del periodista Francisco Carantoña, en representación de la democristiana Izquierda Democrática (ID); el abogado Emilio Barbón (1930-2003), en nombre del PSOE y la UGT, aunque su sabiduría táctica le llevó a precisar que lo hacía en condición de oyente; el soldador y gladiador sindical en tantas arenas Luis Redondo (1932-2013), por CC OO, y Herrero Merediz y Palacio como portavoces del comunismo astur.

A ellos se sumaron, en calidad de independientes, entre otros, el médico de tradición republicana Félix Prieto Palacio (1919-1992), cuñado de Torcuato Fernández-Miranda y concejal revoltoso por el tercio sindical en el Ayuntamiento de Gijón; el por entonces joven abogado y directivo del Ateneo Jovellanos, Pedro de Silva, y el matemático Estrada, profesor del Instituto Jovellanos.

Algunos de ellos eran "compañeros de viaje", título del primer libro del poeta Jaime Gil de Biedma que se convirtió en el socorrido eufemismo para denominar a quienes estaban en la órbita del "Partido" y que procede de una expresión clásica de los que no emprenden la ruta para llegar a la stazione termini, pero si están dispuestos a ir en el mismo vagón hasta un apeadero intermedio.

La Mesa Democrática era entonces una prioridad para el PCE, fórmula que desarrollaba el "Pacto para la Libertad", directriz surgida un año después de romper con la Unión Soviética por el aplastamiento de la "Primavera de Praga" y abrazar el eurocomunismo, donde se fijaba la apuesta por llegar a pactos con todos los sectores políticos y sociales dispuestos a trabajar por un cambio democrático. Derribar la dictadura dejó de ser sólo asunto de los comunistas y pasó a ser de todos los demócratas. Los cálculos interesados de algunos y los dogmatismos de otros alimentaban la frustración por la incapacidad de materializar operaciones unitarias. En Cataluña residía la esperanza. El primer organismo que unió las fuerzas democráticas catalanas se abrió a toda la sociedad, desde grupos de montaña a agrupaciones corales, y ese modelo empezó a dar resultados y arrinconar recelos.

¿Cuál era el siguiente objetivo? Asturias, sin duda. Con el prestigio internacional acuñado por una clase trabajadora que había logrado torcer con sacrificio el brazo al régimen en varias ocasiones y era la bestia negra para el propio Franco, incapaz de dominarla ni con cárcel ni destierros, tampoco con prebendas paternalistas y siderúrgicas. Si la fuerza obrera era necesaria, no lo eran menos otros sectores de la sociedad asturiana alérgicos a las camisas viejas y al color gris de las pesadillas.

De aquella merienda en la vivienda gijonesa del matrimonio Palacio Fernández-Felgueroso salió una invitación a que una delegación asturiana se entrevistase con la cúpula de la mitificada Asamblea de Cataluña. Como responsable de la política de alianzas del comunismo hispano, Antoni Gutiérrez, que acabaría siendo líder del PSUC y eurodiputado, abrió las puertas a que una delegación asturiana conociese su forma de trabajo e intercambiasen opiniones. Especial empeño puso en que fuese el joven De Silva, pero éste se excusó con cierta ironía: "necesito algo más de tiempo; no sería lógico llegar a esta casa a tomar un café y salir para representar a las fuerzas democráticas de Asturias"; sin embargo, a partir de ese momento se convertiría en un activista próximo al PCE.

Al final acudieron a Barcelona Herrero Merediz, "El Mere", y Barbón, dos abogados que conocieron la cárcel. Allí descubrieron las fórmulas de trabajo de la Asamblea de Cataluña y cómo acomodarlas a la realidad asturiana. También fueron a Barcelona por su cuenta los sacerdotes y profesores Jesús Santaeufemia (1927-2014), consiliario de la Hermandad de Obreros de Acción Católica (HOAC) y de las Juventudes Obreras Cristianas (JOC), y Benito Fernández, párroco de El Cerillero, en representación del clero liberal y progresista, que no sólo daba amparo a la oposición, también se implicaba cuerpo a cuerpo en la protesta civil.

La mesa se amplía en Quintes

Al regreso de aquel viaje, el matrimonio Palacio Fernández-Felgueroso ofreció la casa de una finca familiar en Quintes, suficientemente esquinada para pasar desapercibida a los anteojos negros de la Brigada Político-Social, la policía de la dictadura.

Asentadas las patas de la MDA, era necesario desplegar el abanico ideológico. Todos tiraron de agenda y teléfono, especialmente los hiperactivos Daniel Palacio y José Ramón Herrero Merediz. El farmacéutico comunista gijonés tenía su santo y seña para identificar a aquellas personas con la que se podía contar, recuerda Pedro de Silva: "Si te decía ‘esti ye liberal’ es que se trataba de un demócrata con algún grado de implicación opositora; si te guiñaba el ojo y añadía ‘esti ye amigu tuyu” es que era un miembro del PCE".

Con esas dos claves se logró sentar a la mesa, ya no sólo para tomar café, a delegados de distintos colectivos. A las reuniones de Quintes que se celebraron durante ese año y medio largo se sumaron el profesor Miguel Virgós Ortiz, fundador de la Asamblea de Padres de Alumnos Universitarios que colideraba el Partido Carlista de Asturias con el último canónigo magistral de la catedral de Oviedo, Emilio Olávarri Goicoechea; el miembro de la cúpula de la socialcristiana Unión Sindical Obrera (USO) e impulsor de Reconstrucción Socialista Asturiana (RSA), el metalúrgico José Luis Iglesias Álvarez (1939-2012), y los curas Jesús Santaeufemia y Benito Fernández, en representación del clero progresista.

El abogado Ramón Carrera Díaz (1929-2004), que a partir de 1978 ocuparía la delegación de la Confederación Hidrográfica del Norte de España y sería diputado de centroderecha en la Junta General del Principado, se sumó en alguna reunión a la representación democristiana que ejercía Álvarez Requejo. Hasta Quintes se acercó en alguna ocasión el ingeniero agrónomo Miguel Ángel García Dory (1939-1994), fundador de la asociación Amigos de la Naturaleza de Asturias (ANA) y uno de los pioneros del ecologismo en España.

La MDA se convirtió en el único espacio capaz de aglutinar al espectro más amplio de la oposición al franquismo. Fuera se quedaron los anarcoizquierdistas de las Comunas Revolucionarias de Acción Socialista (CRAS), aglutinadas en torno al filósofo libertario gijonés José Luis García Rúa; las facciones prosoviéticas o maoístas, a las que aún les tiraba el monte de los dogmatismos leninistas, y ciertos grupos de la izquierda revoltosa, empeñados en encontrar las playas bajo los adoquines levantados en mayo del 68.

Comunistas, cristianos y desclasados con clase

El PCE fue el agente germinador y activo en la Mesa Democrática de Asturias. Lo hizo con dos de sus figuras principales en Asturias, pero con cierta singularidad en sus orígenes: se trataba de un abogado y un farmacéutico procedentes de familias burguesas, republicana liberal en el caso de José Ramón Herrero Merediz, “El Mere”, y con acné franquista en su juventud. Había otros miembros que con el marbete de “independientes” se situaban en la orilla de los comunistas. Entre ellos destacaba un abogado de 28 años, con barba de Gregory Peck en la película Moby Dick, hijo de un abogado procedente del franquismo y de una patricia con apellido con ecos ilustrados. En Pedro de Silva Cienfuegos-Jovellanos se fijaron Palacio y Herrero Merediz y se convirtió en colaborador de la causa. Un día, en una conversación entre amigos y en la que no eran ajenas las bromas, “El Mere” ofreció el carnet de militante a De Silva, quien tiró de humor para rechazarlo: “Me puse irónico y un poco estupendo y le respondí que estaba cómodo como tonto útil consciente al servicio de la clase que tiene la razón histórica”, apunta. El caso de Paz Fernández-Felgueroso vino en parte por vía conyugal. Procedente de una de las familias patronas que capitaneó la industrialización de Asturias, su matrimonio con Daniel Palacio, los trabajos en el voluntariado social y el contacto con los compañeros de Derecho le hizo ser una presencia constante y el cupo femenino de los círculos clandestinos que no se escapaban a la masculinación ambiental. “Estaba al lado de Daniel y ayudaba, pero nunca fui del PCE, mi sensibilidad política me llevaba al socialismo”, evoca la que fuera miembro de DSA y PSPA y con un sinfín de responsabilidades públicos en diferentes gobiernos del PSOE. El componente cristiano era el segundo elemento con mayor presencia en la MDA, tras los comunistas. El catolicismo social tenía una tradición muy sólida en la región, con el sacerdote Maximiliano Arboleya (1870-1951) como principal referente y enterrados ciertos episodios del llamado “amarillismo” sindical. Los curas comprometidos fueron los primeros en dar un paso adelante, con nombres tan destacados como el vicario general José Manuel Álvarez, “Pepe el comunista” (1921-1918), Nicanor López Brugos (1929-2018), en la mierense iglesia de San Juan, o José Luis Martínez (1928-2005), “el cura buenu” de las parroquias gijonesas de Santa Bárbara, Fátima (La Calzada) y San José. “Ellos eran nuestros guías y quienes daban la cara”, precisa Benito Fernández, también con un origen acomodado: su padre, Eduardo Fernández Guerra, fue alcalde de Avilés entre 1953 y 1956 y el Gobierno lo destituyó cuando exigió a Ensidesa el pago de tasas municipales como cualquier otra empresa. La llegada Asturias de Vicente Enrique y Tarancón (1907-1994) como arzobispo trajo los aires renovadores del Concilio Vaticano II y la propagación del compromiso social de la Iglesia, al que dio continuidad Gabino Díaz Merchán (1926-2022). “Él nos dejó claro que estaba con nosotros”, subraya Benito Fernández, al que no se le ha olvidado la valentía de aquellos curas que convocaron la huelga de misas del 25 de enero de 1970 en apoyo a los mineros castigados por reclamar trabajo y salarios dignos: “Don Gabino nos ofreció su amparo” observa este profesor jubilado, que destaca el papel del Seminario Metropolitano de Oviedo: “fue un polo importantísimo, donde aprendimos teología y filosofía, con profesores de la categoría de Aurelio Fernández (1926-2019), Javier Fernández Conde o José Luis González Novalín (1929-2020), pero también se nos educó en el servicio a los más desfavorecidos y a los perseguidos”. Aquel clima favoreció el activismo de organizaciones como la Hermandad de Obreros de Acción Católica (HOAC), las Juventudes Obreras Cristianas, de las que surgiría la USO liderada por el combativo Severino Arias, y las Juventudes de Estudiantes Cristianos (JEC), germen de algunos grupos de izquierda revolucionaria como el Frente de Liberación Popular o, posteriormente, el Movimiento Comunista de Asturias (MCA), También el cristianismo social predicaba entre la burguesía. En Oviedo un grupo de profesionales vinculado a Acción Católica empezaron a organizarse políticamente, con su vinculación a Izquierda Democrática, el partido que impulsó el ex ministro franquista Joaquín Ruiz-Jiménez. Un piso de la calle Uría acogía las reuniones de aquella célula democristiana integrada principalmente por juristas como José María Alonso Vega (1931-2007), Luis Vega Escandón (1928-2014) o Alfredo Prieto Valiente (1934-2023), entre otros, que empezaron a vincularse con diferentes colectivos de la oposición y, de forma más activa, en la defensa de presos políticos. Años después se integrarían en la Unión de Centro Democrático (UCD) y alguno en las filas del Partido Popular. EL PSOE se sumó a la MDA a su manera. Los viejos socialistas invocaban que no estaban dispuestos a compartir mesa y mantel con los “representantes de la burguesía”, pero sus reticencias procedían de su desconfianza hacia el PCE y un larvado e histórico anticomunismo. Agustín González (1929-1977), socialista luchador e intuitivo y con mando en plaza, aceptó que Emilio Barbón acudiese a tomar café, pero poco más. El sabio Barbón, menos aferrado a las viejas ortodoxias, convenció a la dirección de la Federación Socialista Asturiana (FSA) “de que, aunque los partidos de fútbol se juegan en el campo, también se podía jugar al futbolín”, según explica Pedro de Silva. “El símil no era muy respetuoso con los demás asistentes, pero al hombre de mérito y ejemplaridad de Emilio se le toleraba todo”, precisa.

El eco internacional de la Mesa Democrática de Asturias

La relevancia de la Mesa Democrática de Asturias (MDA) superó los límites geográficos y temporales. Aquel ente nacido a principios de 1973 y que durante casi dos años canalizó trasversal y pluralmente la disidencia democrática al franquismo, una de las varias tiranías que pervivían en la Europa del siglo XX, alcanzó reconocimiento internacional y tiempo después fue objeto de atención de estudios universitarios. Tras Cataluña fue el territorio en España pionero en aunar el mayor espectro de sensibilidades no solo políticas, también cívicas, mientras que en otros parajes el puritanismo ideológico frustraba la unidad de acción de los demócratas.

Lo recuerdan en la finca de Quintes, más de 50 años después, en un día con nordestín de principios del verano, tres de los únicos supervivientes de aquel episodio de la historia de la disidencia democrática asturiana. Paz Fernández-Felgueroso, que durante este medio siglo ha asumido numerosas responsabilidades institucionales, entre ellas, la Alcaldía de Gijón; Benito Fernández, cura que dejó los hábitos para iniciar una vida familiar y profesional como profesor del Instituto público Rosario Acuña y hoy es abuelo de una niña de meses, y el expresidente del Principado Pedro de Silva, que a sus 78 años sigue fiel a su contrastado estajanovismo: activo militante socialista, abogado de ejercicio diario y escritor a tiempo completo.

Carta enviada en 1974 por la plataforma de fuerzas políticas de la región italiana de Emilia-Romaña a la Mesa Democrática de Asturias / Archivo de Pedro de Silva / Lzmorin

Los ecos de la MDA llegaron hasta Italia, país que con Francia era uno de los más enérgicos en respaldar institucionalmente a la oposición a Franco. Marco Marchioni (1937-2020), un inquieto militante de izquierdas, licenciado en Ciencias Políticas y teórico del desarrollo social, dedicado a impulsar iniciativas de solidaridad con los países sometidos a dictaduras en Europa y Sudamérica, visitaba los círculos del furtivismo político español y alguien le habló de la existencia de un ente, de amplio espectro ideológico, en un reducto norteño marcado por el peso de la historia y sus rebeldías. Se desplazó a Asturias, mantuvo encuentros con unos y otros y elevó su diagnóstico a las autoridades de la región de Emilia-Romaña. Su objetivo era respaldar todas aquellas iniciativas que pusieran fin a las tiranías que pervivían y ampliar los espacios de libertad para avanzar hacia una Europa unida, sueño que aún persiste ante las amenazas de las pesadillas grises nacionalistas.

Con fecha del 21 de enero de 1974 llegó una carta desde Bolonia. «Alla prima Mesa Democrática aperta delle Asturie», según rezaba el encabezamiento que suscribía «Il Comitato Unitario Antifascista», que integraba a democristianos, liberales, socialdemócratas, socialistas, comunistas, sindicalistas de diversas sensibilidades y miembros de distintas asociaciones ciudadanas. Además, tenía membrete oficial por ser un organismo dependiente de la administración regional de Emilia-Romaña. La misiva era clara: reconocía a la MDA como la «vera reppresentante de la popolazione asturiana» y la invitaba a enviar una representación para conocer de primera mano en profundidad la «realtà politica delle Asturie» y concertar iniciativas conjuntas que incidiesen positivamente «nella comune lotta antifascista».

Siguieron los contactos con Marco Marchioni, siempre atento a lo que ocurría en España y que se había sumado al PCI de Enrico Berlinguer con su apuesta por el eurocomunismo y el «compromiso histórico» como fórmula de plantar cara a todas las formas de satrapía y en defensa del deber virtuoso con la democracia. «Nos visitó en dos ocasiones y demostró tener un claro conocimiento de cómo eran la Asturias y la España del franquismo», rememora Paz Fernández-Felgueroso, que mantiene vivo el recuerdo de aquel boloñés de buena planta y con la «finezza» que acompaña al estereotipo del italiano de punta en blanco. Hace cuatro años falleció en Las Palmas de Gran Canaria, donde se había establecido con su familia.

Hubo también un intento de extender el modelo de la MDA a otras regiones. Por proximidad y contactos se intentó con Cantabria. Pedro de Silva hace memoria: «Hice con José Ramón Herrero Merediz y otra persona que no recuerdo un viaje a Torrelavega; nos citamos con el contacto en una cafetería, identificándonos por llevar en la mano un ejemplar de la revista satírica ‘Hermano Lobo’; de allí fuimos al despacho de un abogado que supongo era militante del PCE, mantuvimos una larga reunión para explorar posibilidades de extender la experiencia a Santander, pero no tengo noticia de que fructificara».

¿Qué les unía?

La trascendencia de la MDA, más allá de sus resultados tangibles, queda también certificada por ser objeto de estudios académicos, como el realizado por Gustavo Muñoz, de la Universidad Pública de Navarra («La Mesa Democrática, primer intento de unidad antifranquista de la oposición en los setenta») o por Reynaldo Yunuen Ortega-Ortiz, profesor de Ciencias Políticas del Colegio de México («Movilización y democracia. España y México»). En ambos textos se da cuenta de las diferentes plataformas políticas existentes durante el franquismo y destacan la asturiana por su pluralidad y transversalidad.

El profesor Rubén Vega, de la Universidad de Oviedo, en su artículo «El PCE asturiano en el tardofranquismo y en la transición», incluido en el volumen «Los comunistas en Asturias. 1920-1982» (Trea, 1996), también se ocupó del ente integrador de la oposición asturiana. En su trabajo constata que hasta 1973 los esfuerzos de unidad transversal «no rendirán su fruto, dando lugar a una Mesa Democrática», aunque minimiza sus resultados y el grado de implicación de las fuerzas no comunistas, salvo los de «un nutrido grupo de curas representados de forma permanente y particularmente activos en iniciativas de solidaridad o en favor de la amnistía».

¿Qué les unía? Responde Fernández-Felgueroso, entonces sin militancia partidista: «La camaradería y que todos estábamos unidos alrededor de la idea de construir una democracia». Benito Fernández añade que el protagonismo de los sacerdotes, muy activos en los conflictos laborales y sociales en las Cuencas y de Gijón, respondía a que «sintonizábamos, desde la espiritualidad cristiana, con las necesidades y aspiraciones de nuestros feligreses y con el compromiso por una sociedad justa y democrática». ¿Para que sirvió la Mesa? Habla Pedro de Silva: «Para fomentar costumbres de unitarismo, crear hábitos democráticos, definir el tamaño real de la oposición, consensuar diagnósticos e intuir un porvenir en libertad».

Una manifestación en favor de la democracia, en Oviedo, el 17 de enero de 1976. / «Asturias Semanal» / Muséu del Pueblu d’Asturies

Trevijano y la avioneta

Aunque la Asamblea de Cataluña y la MDA habían dado respuesta exitosa por su pluralidad a la formación de frentes democráticos, en el resto de España pervivían las reticencias entre egos y cada uno hacía sus cálculos para situarse en la pista de salida de la democracia por venir. El PCE aspiraba a que su hegemonía histórica en la lucha contra el franquismo tuviese réditos en votos futuros, con el traslado al país del modelo italiano, donde el PCI era hegemónico en la izquierda, y no ser excluido de un acuerdo plural, como le ocurrió con el perversamente llamado «Contubernio de Munich» por la propaganda franquista. El resto de los partidos, principalmente el PSOE y las diversas formaciones centristas, buscaban cortar el paso a los comunistas e imponer el bipartidismo mayoritario en Europa, que asegurase la alternancia del centroderecha y de la socialdemocracia. Los prejuicios gélidos de la «guerra fría» pervivían y levantaban nuevos muros.

La apuesta del PCE empezó a ser la Junta Democrática (JD). El 30 de julio se había presentado en París, de la que se habían desentendido los democristianos, la USDE de Dionisio Ridruejo, el poeta y santo laico que mudó su fascismo juvenil por la socialdemocracia, el Partido Carlista y alguna que otra formación de la izquierda levantisca. Era el fruto de la estrategia de Santiago Carrillo en connivencia con Rafael Calvo Serer, un calculador activista del Opus Dei que pasó de sublevarse con Franco a complotar contra el régimen y al que el ministro franquista Manuel Fraga le voló el periódico «Madrid» por sus pecados liberales. Junto al PCE se sentaron el Partido Socialista Popular (PSP) de Enrique Tierno Galván, el sabio con dioptrías y porte abacial; el Partido Carlista del noble autogestionario Carlos Hugo Borbón Parma, minero durante veinte días en el pozo Sotón, y la Alianza Socialista de Andalucía (ASA) del burgués sevillano de fina estampa Alejandro Rojas-Marcos. Posteriormente se sumaron las CC OO de jersey de cuello vuelto de Marcelino Camacho, los prochinos del Partido del Trabajo con el Libro Rojo de Mao bajo el sobaco, los togados sentenciosos de Justicia Democrática y una pléyade de celebridades de la disidencia, entre ellos algunos monárquicos juanistas, y dos figuras con nombre propio: José Luis de Vilallonga, un grande de España que se dedicó al cine y a la literatura y cambió el título nobiliario por el exilio de «bon vivant» en París y Roma, y José Vidal Beneyto, un sociólogo y millonario con plantaciones de naranjos en Carcaixent.

Una manifestación en favor de la democracia, en Oviedo, el 17 de enero de 1976. / «Asturias Semanal» / Muséu del Pueblu d’Asturies

Pero quien más protagonismo adquirió fue el notorio notario Antonio García Trevijano (1927-2018), un monárquico de don Juan, granadino galante y elegante, que con su fina verborrea puso rostro a la Junta Democrática. La extensión a toda España era un asunto prioritario. García-Trevijano, cabeza visible del Grupo de Independientes, tiró de contactos con el PCE para tomar tierra en Asturias y comunicarse con los principales representantes del capitalismo asturiano. «Era una reunión voluntarista y obviamente se frustró porque carecíamos de las conexiones necesarias», apunta Pedro de Silva quien con José Ramón Herrero Merediz recibió, en un día de orbayu a finales de agosto de 1974 en el aeródromo de La Morgal, a García-Trevijano.

El propio notario, que pasó de la militancia monárquica al republicanismo, dio cuenta del episodio en una conferencia celebrada en Gijón el 10 de marzo de 2016, invitado por el Ateneo Jovellanos. Rememoró cómo burló a los policías que le seguían, comprando un billete de primera clase para volar de Barajas a París y después darles esquinazo y desplazarse al aeropuerto de Cuatro Vientos. Este es su relato: «Acudo a un instructor de vuelo y le digo que quiero aprender a pilotar en un día; despegamos con una avioneta de un solo motor y le pido que ponga dirección al norte, sin especificar el lugar de destino; como no podía ser en el aeropuerto de Asturias, le planteo que aterrice en una playa, pero se acuerda de que había un ‘aerodromín’ y allí nos vamos». Llovía en La Morgal, donde les aguardaban los dos miembros de la MDA con los que celebraría el encuentro. «Lo que me trae a Asturias no es el azar, sino el conocimiento de la tradición de lucha», relató García-Trevijano dos años antes de morir y donde dedicó un especial recuerdo al líder comunista y fundador de Izquierda Unida (IU), Gerardo Iglesias, «que se portó con la nobleza característica de su persona y de los asturianos, no solo hacia mí, sino hacia la ruptura democrática que yo defendía antes, durante y después de la muerte de Franco».

Juntas y fragmentaciones

La Casa Sacerdotal de Oviedo acogió en septiembre de 1974 la primera reunión que, aunque no fuera fundacional, resultaría preparatoria de la constitución de la Junta Democrática de Asturias (JDA). A raíz de la asamblea, Pedro de Silva manifestó a Herrero Merediz su intención de no integrarse en el nuevo organismo e iniciar los contactos para fundar un grupo de izquierda asturianista, que acabaría siendo ese mismo año Democracia Socialista Asturiana (DSA), integrado mayoritariamente por intelectuales, profesionales liberales y pequeños empresarios procedentes de la burguesía ilustrada y que ejercería posteriormente una influencia callada, pero intensa, en la Transición y en la construcción de Asturias como comunidad autónoma, primero con el PSPA y después con el PSOE.

A partir de ese momento, el alma de la JDA sería Ramón Fernández-Rañada y Menéndez de Luarca (1943-2024), arquitecto y urbanista ovetense de ágil inteligencia y poblada barba que se convertiría en la referencia asturiana de los llamados independientes y adquiriría una notable relevancia, tanto en su tierra como en la cúpula nacional de Junta Democrática.

La MDA dejó de tener sentido para el PCE, embarcado como andaba en otro proyecto de ámbito estatal, con relaciones con los monárquicos de don Juan y otros miembros de la derecha alejada de la dictadura y en busca de su homologación institucional en el futuro ruedo político del posfranquismo. Aquel otoño y los meses de principios de 1975 algunos de los que habían participado en la formación de la Mesa Democrática optaron por distintas salidas. Otros no consideraron que la nueva plataforma recogiera el espíritu transversal, plural e inclusivo del ente asturiano. «En ese momento descreo de la Junta Democrática por su carácter limitativo y por su propia composición», argumenta Pedro de Silva.

Pero la relevancia del ente asturiano que aunó a diversas fuerzas democráticas resiste al olvido cuando se cumple más de medio siglo de vida. «Su importancia es que fue el primer punto de encuentro de la oposición al franquismo que realmente aglutinaba, de izquierda a derecha, a todo el espectro político que luego en la Transición protagonizaría la construcción de la democracia en España», precisa el expresidente del Principado. La Mesa Democrática de Asturias se anticipó así en tres años al siguiente ente unitario, la llamada «Platajunta», nacida en marzo de 1976 de la fusión de la JD y la Plataforma de Convergencia Democrática, que había impulsado en junio de 1975 el PSOE con los democristianos, los carlistas, los socialdemócratas de Ridruejo y el resto de la sopa de siglas que ofrecía el menú de la oposición.

Aquel café con unos amigos catalanes de principios de 1973 y las meriendas conspiratorias en Quintes del posfranquismo asturiano dieron paso a que la experiencia política de la Mesa Democrática de Asturias, más allá de su eficacia material, adquiriese un valor simbólico al mostrar la capacidad que aquellos disidentes de hace más de medio siglo tuvieron para expurgar diferencias y habitar la geografía del diálogo en aras del bien común. Una lección más de la historia, por pequeña que sea, que justo es rememorar en nuestros días frente a tanto rentista de la amnesia colectiva y de la ira organizada.

Los pequeños palacios de invierno

En esos primeros años setenta los días políticos tenían más de 24 horas y los acontecimientos no eran aptos para cardiópatas. Cada día tenía su afán y la agenda de mañana siempre estaba en blanco. Pero durante aquellos veinte meses de vida de la MDA se fue larvando una atmósfera de complicidades personales y consensos políticos que convirtió el uso de la primera persona del plural en un hábito para encararse al franquismo bien atrincherado. No fueron acciones orquestadas en las reuniones clandestinas de Quintes, pero su aroma de cambio se extendió al difuso oxígeno antifranquista que se gestó en aquellos conciliábulos campestres que varios de los convidados a las meriendas conspiratorias pusieron en práctica. Se trataba de episodios del complot democrático para asaltar los pequeños palacios de invierno.

Pancartas de la manifestación en el paseo de los Álamos de Oviedo en 1976, con 2.000 personas. / «Asturias Semanal» / Muséu del Pueblu d’Asturies

Si el combate cívico contra el franquismo había recaído sobre las espaldas anchas de los militantes comunistas y algún socialista, a partir de la década de los cincuenta se amplió a los militantes cristianos y contados falangistas descontentos. La «Güelgona» de 1962 y las que se sucedieron en ese decenio no se entienden sin el concurso de los nuevos aportes sociales e ideológicos, aunque siempre con la hegemonía del PCE y de las recién nacidas CC OO.

El perfume disidente de la MDA y sus integrantes era el mismo de algunos de los choques que abrieron molestas vías de agua en el régimen. Más doloroso era cuando se trataba de cuñas de la misma madera: muchos de los protagonistas de aquellas acciones eran hijos de los vencedores de la Guerra Civil y de la burguesía asturiana o empresarios y profesionales afines al régimen que desertaban.

El triunfo de la candidatura de Pedro de Silva Sierra (1916-2008) al decanato del Colegio de la Abogacía de Gijón en diciembre de 1974 fue una operación en la que participaron comunistas, socialistas, democristianos y liberales. Antes se habían librado otras peleas, algunas perdidas como la creación del Grupo de Abogados Jóvenes, pero el arrinconamiento de los letrados con camisa azul fue un éxito. Los policías de la Brigada Político-Social se apostaron el día de la votación a las puertas del Palacio de Justicia para advertir a los letrados «de orden» que, aunque la candidatura fuera encabezada por De Silva Sierra, un jurista de derechas respetado por muchos, detrás de aquello «estaba el Partido Comunista». No les faltaba razón. Fue el primer decano de un colegio de abogados de España en pedir la amnistía de los presos políticos, uno de los dos asuntos que poblaban las pancartas y los panfletos unitarios.

Otro palacio de invierno fue el Ateneo Jovellanos. Aunque Lorenzo Sarmiento, un abogado democristiano, había ido incorporando a jóvenes sesentayochistas en un intento de renovación, algunos quisieron arrebatar el control a la derecha franquista de la institución creada en 1953 por Torcuato Fernández-Miranda. El farmacéutico Daniel Palacio y Pedro de Silva, que había venido siendo secretario general del Ateneo, prepararon la candidatura del empresario Alfredo Liñero (1932-2007), que armonizaba su afición por la aviación con las catacumbas políticas, a la que sumó al anarcoeditor Silverio Cañada (1938-2002) y al artista plástico Alejandro Mieres (1927-2018). Un amaño bien preparado por el búnker local favoreció que Claudio Fernández-Junquera (1931-2016) mantuviese el control del Ateneo, pero los complotistas enseñaron los dientes.

El pulso más importante fue la presentación de la candidatura «Por un ayuntamiento democrático», encabezada por Manuel Hevia Carriles (1927-2004), el líder vecinal de La Calzada con halo de santo cívico, para arrebatar la Alcaldía a Luis Cueto-Felgueroso Granda (1918-2004), un traumatólogo de prestigio representante de la oligarquía local. El médico Félix Prieto Palacio, que se había colado en la Corporación municipal como concejal por el Tercio Sindical gracias al respaldo del populoso barrio gijonés donde tenía consulta y hoy tiene plaza, fue quien lanzó el nombre del militante católico para alcalde y sumó otras complicidades. Ahí el PCE quedó descolocado, y quienes colaboraron con el muy motivado y amplio movimiento vecinal que encabezaba Hevia Carriles, ayudando en la estrategia y la ejecución de las acciones, fueron miembros de Democracia Socialista Asturiana, como los abogados Pedro y Fernando de Silva y Minervino de la Rasilla, y del Movimiento Comunista de Asturias, como los profesores y escritores Miguel Ramos Corrada (1949-2013) y Xosé Bolado (1946-2021). Entre todos consiguieron organizar la logística para reunir las firmas necesarias para dar el espaldarazo a la lista de Hevia Carriles, aprovechando una brecha de la Administración franquista, con la implicación activa del notario José Alberto García Burgos, que se desplazó barrio por barrio para dar fe de la recogida de más de 20.000 firmas, con renuncia pública a cobrar por su trabajo. El respaldo a Hevia Carriles tuvo también el significativo refrendo de uno de los zares del capitalismo astur, el consignatario naval y accionista de varias empresas Julio Paquet Canga (1905-2018), que sentenció: «Gijón necesita otro alcalde», declaraciones recogidas por el periodista José Manuel Vaquero y publicadas en la mítica revista «Asturias Semanal». Pese a todos los apoyos recibidos por Hevia Carriles, el régimen sabía cómo retorcer sus propias leyes y cerró el paso al cambio. Sin embargo, aquello fue un éxito: repercusión pública en medios de comunicación, respaldo de la derecha civilizada que abogaba por el fin de la dictadura y manifestación el 25 de enero de 1976 en la plaza Mayor de Gijón, solo dos meses después de morir Franco.

Una semana antes, el sábado 17, la oposición había echado otro pulso al régimen. Una multitud silenciosa fue ocupando el paseo de los Álamos, en el corazón burgués del Oviedo comercial, abarrotadas sus calles por las rebajas de enero. Algunas pancartas con «Amnistía y libertad» y la firma conjunta de la Plataforma de Convergencia Democrática y la Junta Democrática, los dos organismos plurales que convivían entonces. Había muchas chaquetas de pana, bufandas largas y trencas, hábitos de la progresía, pero también trajes de buen corte, abrigos clásicos o los llamados «austriacos», uniforme más habitual de la ultraderecha montaraz y engominada.

Al frente de la manifestación se encontraban algunos de los miembros de la ya extinta MDA y muchos rostros nuevos. En cabeza se situaron destacados representantes del PCE: el legendario Juan Muñiz Zapico, «Juanín» (1941-1977), metalúrgico, líder de CC OO y uno de los imputados en el «Proceso 2001», que había salido de la cárcel un mes y medio antes; Gerardo Turiel de Castro (1932-2008), prestigioso jurista que pasó de asesor del duro «camisa vieja» y gobernador civil de Asturias José Manuel Matéu de Ros a tener carné comunista, o el cura secularizado Manuel García Fonseca, «el Polesu», que sería diputado de IU años después, y el farmacéutico Daniel Palacio. También en primera línea se situaron las caras más visibles de la DSA: Alfredo Liñero, Paz Fernández-Felgueroso, Pedro de Silva, Minervino de la Rasilla, el hidalgo e ingeniero aeroespacial Ramón Cavanilles Navia-Osorio, impulsor también de la Asociación de Amigos de la Catedral de Oviedo, y el empresario Sergio Morán de la Huerta (1935-2011), fundador de la mítica cadena Discoteca, que con sus tres tiendas de discos importó algo más que la modernidad musical. Otros rostros al frente de la marcha fueron los del profesor Cheni Uría, uno de los líderes del Movimiento Comunista de Asturias (MCA), y Ramón Fernández-Rañada, el hombre en Asturias de la Junta Democrática.

Había más de 2.000 manifestantes, pero también un relevante número de policías nacionales, los temidos «grises», según el amplio relato que realizó el periodista Melchor Fernández Díaz para «Asturias Semanal». El objetivo de la manifestación, puntualiza la crónica, era «entregar a la autoridad un escrito pidiendo aministía y libertad (...)» y se «pudo comprobar sobre el terreno que Asturias sigue siendo diferente». La autoridad no era otra que el gobernador civil Victorino Anguera Sansó (1933-2010), un falangista que encontró acomodo en la UCD de Adolfo Suárez, y fue quien decidió marcar la diferencia que relataba el cronista con el uso de la fuerza de los antidisturbios. De nada valió la negociación de Juan Muñiz y Fernández-Rañada para evitar la violencia policial. «Pocos instantes después los policías armados iniciaban la carga y el grupo de manifestantes se dispersaba a la carrera», según la narración de Melchor Fernández Díaz. Ver por las calles correr a profesores universitarios, profesionales liberales y burgueses con apellidos compuestos fue muestra de que la democracia estaba al doblar la esquina y que aquellos asaltos a los pequeños palacios de invierno iban a contribuir a alumbrar otros horizontes.

