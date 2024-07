La ciudadanía, a favor de reparar los porreos de Villaviciosa, y los ecologistas, en contra

El colectivo ciudadano "Protejamos nuestra ría" ha elaborado una encuesta para conocer la opinión que tienen sobre la ría de Villaviciosa quienes viven en su entorno, veranean en la zona o, simplemente, tienen interés por el estuario por cualquier otra razón. "Queremos tener una visión real de lo que piensa la gente para incidir en aquellos temas que más les preocupan", explican.

Por el momento, los primeros resultados dejan una perspectiva interesante. Casi la totalidad de los encuestados (un centenar) aseguran estar a favor de recuperar los porreos y muestran su preocupación por la situación actual de los mismos. "La gente ve la ría como un elemento de naturaleza, ocio y con un valor importantísimo para la economía local. Algo que nos sorprende gratamente", destacan los impulsores de la consulta.

Aunque no todos tienen la misma perspectiva. La Coordinadora Ecoloxista d’Asturies es una de las entidades que aboga desde hace años por su renaturalización. "Los porreos tuvieron su sentido, pero ahora ya no lo tienen. Gastar el dinero público en zona de ganaderas, cuando ya no hay interés de aprovecharla, parece un ejemplo de despilfarro público, en detrimento que la naturaleza recupere lo que fue de ella", señaló ayer Fructuoso Pontigo, portavoz de la plataforma.

"Nosotros propugnamos la naturalización de estas zonas; esto es, dejar que los terrenos se vuelvan a integrar en la ría. Los porreos, donde no se gastó el dinero en rehacer los muros, donde ya se gastaron los fondos europeos... habrá que dejarlos y aguantarse", añadió.

Sobre esta problemática versará la segunda jornada sobre la ría que organiza el colectivo y que tendrá lugar el próximo 8 de agosto en el Teatro Riera. "Este año dejamos un poco de lado la contaminación para centrarnos más en la destrucción de la ría, que es algo que todos estamos viendo", adelantan.

La encuesta también permitirá averiguar cómo se informan los vecinos sobre la situación del estuario. Bien por familiares o amigos, por redes sociales, medios de comunicación o a través de este colectivo ciudadano. Otra pregunta incide en cómo afecta a los encuestados su estado de limpieza, mantenimiento de infraestructuras, cuidado del entorno... Por último, deben opinar sobre cuál sería la principal solución a los problemas de la ría, bien una mayor implicación del Principado en su conservación, limitar el acceso de la población para favorecer la recuperación del entorno, recuperar los porreos, crear infraestructuras de saneamiento y depuración o bien mejorar la concienciación e implicación del ciudadano.

La campaña se inició este domingo a través de Whatsapp y correos electrónicos, alcanzándose ya el centenar de encuestas rellenadas. Además, a finales de este mes, varios integrantes de la plataforma estarán en Villaviciosa haciendo sondeos presenciales. Su intención es alcanzar el medio millar de encuestas.