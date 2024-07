Los acuarelistas de Villaviciosa celebran su quinta feria, con homenaje a Favila: "Lo estoy disfrutando mucho"

El grupo de acuarelistas Nieblastur, con la colaboración del Ayuntamiento de Villaviciosa, celebra un año más la Feria de la Acuarela que comenzó ayer sábado y continúa hoy domingo teniendo como inigualable marco la Plaza Caveda y Nava de la capital maliayesa.

En esta quinta edición, los artistas de Nieblastur, además de pintar en vivo algunos de los más singulares rincones del casco antiguo, exponen sus últimas obras. "Presentamos más de un centenar de trabajos realizados en nuestras salidas pictóricas llamadas ‘Sábados de Gloria’ con las obras que hacemos durante todo el año por los pintorescos pueblos de Villaviciosa, donde recreamos su paisajes y los rincones con más encanto, en unos encuentros llenos de disfrute y arte", destaca el presidente del colectivo Enrique Mijares

Los acuarelistas participantes son Ángel Suárez, Cuadra Sánchez, Isabel Hernández, Eusebio Llorca, Rosa Rubio, Jesús Magdalena, Gonzalo Gil, Enrique Mijares, Tere Mieres, Amelia Ballina y J. Miguel Beneyto. Además, como acuarelista invitado participa Amado González, "Favila", al que se rinde homenaje.

Favila se mostró muy contento en la jornada de arte de Villaviciosa. "Aunque yo soy pintor de óleo me satisface muy especialmente que el homenaje sea por parte de una asociación de acuarelistas. Lo estoy disfrutando mucho y me gusta hablar de arte con estos pintores porque tengo muchas ganas de aprender de ellos sobre acuarela. Este marco para la feria me parece muy guapo. Me sorprende que en esta villa haya esta conexión con la acuarela. Está siendo una gran jornada”, aseguró este sábado en Villaviciosa el artista moscón afincado en Avilés.

También la asociación Pro personas con Discapacidad "Raitana" de Villaviciosa muestra al público sus actividades y proyectos en esta cita. La feria fue inaugurada por el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, y concejales de la Corporación. De forma paralela en la Casa de los Hevia se inauguró la exposición "Sábados de Gloria", con obras de los acuarelistas de Nieblastur, y que permanecerá abierta hasta el 31 de julio.