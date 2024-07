Las bandas brillan en el Festival de Música de Villaviciosa, celebrado en el teatro Riera

La amenaza de lluvia impidió que el XII Festival de Música de Villaviciosa celebrara el tradicional desfile de bandas por las calles y la plaza del Ayuntamiento maliayés. Por el mismo motivo, el concierto tuvo que celebrarse en el teatro Riera, comenzando con la Asociación Piloñesa Musical de la Fuente de Infiesto, que interpretó temas como "The last of the Machicans", "The mask of zorro" o "The blues factory", entre otros.

A continuación, tuvo lugar la recepción por parte del alcalde, Alejandro Vega, quién entregó a los directores de las bandas participantes, José Antonio Fernández, de Villaviciosa, y Patricia Miriam Martínez, de Piloña, sendos detalles conmemorativos del Ayuntamiento.

Igual de brillante fue la actuación de la Banda de Villaviciosa, que interpretó, entre otros temas, "Suspiros de España", "Fandango" y "Don pajarita".

El broche final al festival lo puso el "Asturias Patria Querida", interpretado por la Banda de Gaitas Villaviciosa El Gaitero y la Banda de Música de Villaviciosa de forma conjunta.